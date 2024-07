Garmin epix, il prezzo è stracciato: offerta speciale

Laureato in Sociologia, ho collaborato con molti siti su più tematiche, tra cui spiccano contenuti legati a recensioni e consigli per gli acquisti.

Questa è una di quelle promo che bisogna cogliere al volo e non farsi scappare per nessun motivo. Questa nuova settimana di luglio si apre al meglio grazie all’ottima offerta disponibile per il Garmin epix, orologio super top di gamma del produttore statunitense che trovi su Amazon con uno sconto del 43% che ti fa risparmiare più di 350 euro sul prezzo di listino. Per questo orologio si tratta del minimo storico e anche di una delle migliori offerte di tutto il web: lasciarselo scappare sarebbe un grosso errore.

Il Garmin epix è un orologio che si adatta a qualsiasi situazione. Design elegante, tante funzioni utili nella vita quotidiana (monitoraggio avanzato della salute e del sonno) e più di 30 app dedicate allo sport. Il compagno di viaggio perfetto per chi ama andare all’avventura grazie a un chip GNSS di ultima generazione che rileva in pochissimo tempo la posizione esatta. A tutto questo bisogna aggiungere anche una batteria che può arrivare a durare fino a due settimane. Insomma, l’orologio perfetto, oggi a un prezzo mai visto prima.

Garmin epix in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Lo smartwatch top di Garmin è in promo con uno sconto del 43% che fa scendere il prezzo a 483,11 euro. Può sembrare un prezzo elevato, ma siamo di fronte a uno dei migliori orologi smart della sua categoria e il risparmio totale supera i 350 euro. Inoltre, hai la possibilità di dilazionare il pagamento a rate utilizzando il servizio Cofidis che si attiva in fase di check-out. Per la spedizione e la consegna (gestiti da Amazon) bisogna aspettare solamente qualche giorno.

Garmin epix: funzionalità e caratteristiche

L’assonanza con la parola "epico" non è casuale. Il Garmin epix è un orologio smart sui generis con caratteristiche e funzionalità veramente uniche. Rientra in quella categoria di smartwatch adatti a qualsiasi occasione, dalla vita di tutti i giorni alle escursioni fuori porta. Per capire le potenzialità di questo orologio è necessario analizzare la scheda tecnica e vedere le funzionalità che mette a disposizione.

Il Garmin epix è progettato per il tuo stile di vita dinamico ed è dotato di un display AMOLED da 1,3 pollici che si vede anche sotto la luce diretta del sole. Sulla scocca sono presenti anche dei pulsanti fisici nel caso in cui hai le mani occupate non puoi utilizzare lo schermo touch.

L’orologio offre una panoramica completa sul tuo stato di salute con diversi parametri vitali tracciati in tempo reale come la frequenza cardiaca e la saturazione dell’ossigeno nel sangue. Ricevi anche un report mattutino con una panoramica del sonno, il recupero dall’allenamento, lo stato della variabilità cardiaca e le notizie sul meteo. Inoltre, lo puoi personalizzare in base ai dati che vuoi ricevere e visualizzare. Il Garmin epix è anche in grado di rilevare lo stress e suggerisce degli esercizi per diminuire la tensione.

Come detto, questo orologio smart è la scelta ideale per chi ama fare sport e tenere traccia dei propri risultati. A bordo trovi più di 30 app dedicate agli allenamenti e trovi tutti quelli più praticati, dalla corsa, al nuoto fino al ciclismo. Sullo schermo è possibile visualizzare anche degli allenamenti animati che ti mostrano come eseguire gli esercizi. Inoltre, ci sono tutta una serie di metriche avanzate che ti permettono di tenere sotto controllo i tuoi risultati e capire cosa fare per migliorare le prestazioni. Presente anche un chip GNSS e diverse app per tenere sempre sotto controllo la propria posizione.

Chiudiamo con un paio di info utili. La batteria ha un’autonomia che può superare i 15 giorni in base all’utilizzo che si fa dell’orologio. La funzione Smart Notification permette di ricevere e-mail, messaggi e avvisi direttamente sul polso. Con l’app Garmin Pay paghi in modalità contanctless la spesa o il conto al ristorante.

