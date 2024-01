Garmin epix, sconto mai visto prima: ecco l’affare del giorno

Fonte foto: Garmin / YouTube

Gli smartwatch in questi ultimi anni hanno cambiato faccia. Non sono semplicemente dei dispositivi che mostrano l’orario e che tengono sotto controllo qualche parametro vitale, ma sono diventati dei dispositivi a trecentosessanta gradi, utilissimi nella vita di tutti i giorni e che in alcuni casi sostituiscono anche gli smartphone, fornendoti una pluralità di funzioni veramente uniche. Tra questi nuovi modelli si distinguono gli smartwatch rugged, orologi realizzati con materiali super resistenti e pensati per gli amanti dello sport e delle attività fisiche all’aperto.

Una delle aziende che ha investito maggiormente in questo settore è Garmin, che in questi anni ha lanciato diversi modelli. Uno di quelli più interessanti e che si distingue maggiormente è il Garmin Epix, orologio completo sotto tutti i punti di vista. A catturare l’attenzione oggi, però, non sono tanto le funzionalità, quanto l’offerta disponibile su Amazon. L’orologio smart, infatti, è in promo speciale con uno sconto del 30% che fa scendere il prezzo al minimo storico. Non approfittare di questa offerta sarebbe un grosso errore, vista anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero.

Garmin epix: prezzo, offerta e sconto Amazon

Offerta shock per il Garmin epix. Lo smartwatch super resistente di Garmin è in promo speciale con uno sconto del 30% a un prezzo di 594,89 euro e risparmi più di 250 euro sul prezzo di listino. Amazon offre anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate a tasso zero utilizzando il servizio presente nella pagina prodotto: 5 rate da 118,98 euro al mese. La disponibilità dello smartwatch è immediata e la consegna avviene in tempi rapidissimi, anche meno di ventiquattro ore. Per effettuare il reso gratuito come al solito hai 30 giorni di tempo da quando lo hai acquistato. Ma un orologio così difficilmente ti deluderà.

Garmin epix: la scheda tecnica e le funzionalità

Uno smartwatch che non ha punti deboli: perfetto per l’utilizzo quotidiano e anche per chi ama l’avventura e le attività all’aperto. Un orologio realizzato con ottimi materiali e progettato per chi ha uno stile di vita dinamico. Il Garmin epix è uno dei migliori smartwatch della sua categoria e al prezzo a cui lo trovi oggi diventa un vero best-buy.

L’orologio è dotato di uno schermo AMOLED da 1,3 pollici con ottima luminosità e che si vede bene anche sotto la luce diretta del sole. La scocca è dotata di pulsanti che ti permettono di interagire con le varie funzionalità senza dover toccare per forza lo schermo touch. Molto utile se stai facendo attività fisica e ha le mani impegnate. Come tutti gli orologi Garmin la batteria è un punto di forza: in questo caso l’autonomia può raggiungere fino i 16 giorni.

Ciò che fa la differenza nel Garmin epix sono le tantissime funzionalità che mette a disposizione. Partiamo dalle attività sportive. L’orologio è dotato di più di 30 app per lo sport, tra cui tutte quelle più praticate come la corsa, il ciclismo, il nuoto (è anche impermeabile) e le escursioni. Non mancano le attività all’aperto e gli sport più avventurosi come il surf, il golf, la mountain bike, l’arrampicata e molto altro. Sullo schermo appaiono anche gli allenamenti animati se fai attività a corpo libero. Non manco gli allenamenti HIIT come AMRAP, EMOM, Tabata e quelli personalizzati. Lo smartwatch può trasformarsi anche in un allenatore che ti sprona a dare sempre il meglio e a raggiungere nuovi obiettivi. Inoltre, è anche in grado di calcolare indicatori avanzati come il VO2 Max oppure la stamina in tempo reale e i tempi dir recupero dopo un allenamento o uno sforzo. Non manca un sensore GPS avanzato che ti fornisce in pochi secondi la tua posizione in modo super preciso.

Tutte queste funzioni avanzate senza un monitoraggio avanzato della salute sarebbero inutili. Per questo motivo il Garmin epix è dotato di sensori di ultima generazione che tengono sotto controllo tutti i parametri vitali a partire dalla frequenza cardiaca e dalla saturazione dell’ossigeno nel sangue, fino ad arrivare al monitoraggio del sonno, un elemento sempre troppo sottovalutato quando si parla di riposo e di recupero dallo sforzo fisico. Lo smartwatch ti fornisce anche un report mattutino con una panoramica del sonno, del recupero e lo stato della variabilità della frequenza cardiaca.

Chiudiamo con le ultime funzioni smart dell’orologio. Collegandolo allo smartphone ottieni sul polso tutte le notifiche in entrata come i messaggi e le chiamate. Con l’app Garmin Pay puoi pagare la spesa e il conto al ristorante avvicinando semplicemente il polso al POS.

