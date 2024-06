Garmin fenix 6 Pro Solar, prezzo in picchiata: minimo storico

Fonte foto: Garmin

Uno smartwatch che ha tutto, anche un prezzo mai visto prima che lo fa diventare di diritto uno dei best-buy di questa settimana. Stiamo parlando del Garmin fenix 6 Pro Solar, orologio smart che rientra nella categoria dei wearable rugged, ossia quegli smartwatch speciali realizzati con materiali ultra-resistenti e pensati per chi ha una vita outdoor molto attiva. A fare la differenza, però, è la promo straordinaria che trovi su Amazon: oggi lo smartwatch è disponibile con uno sconto del 38% e riesci a risparmiare ben 300 euro sul prezzo di listino. Se non è la miglior offerta del giorno, poco ci manca.

Come detto, il Garmin fenix 6 Pro Solar è un orologio unico nel suo genere. Oltre a essere molto resistente, è dotato di un particolare sistema che commuta la luce del sole in energia extra per la batteria. In questo modo l’autonomia supera tranquillamente le due settimane e non dovrai preoccuparti di ricaricarlo ogni giorno. A bordo ci sono tante funzioni speciali per gli amanti delle attività all’aperto che ti aiutano a migliorare le tue prestazioni e a non perdere la giusta direzione mentre stai facendo trekking.

Garmin fenix 6 Pro Solar: prezzo, offerta e sconto Amazon

Un prezzo veramente eccezionale quello che troviamo oggi su Amazon per il Garmin fenix 6 Pro Solar. Lo smartwatch super resistente di Garmin è disponibile con uno sconto del 38% che fa scendere il prezzo a soli 499 euro, con un risparmio netto sul prezzo consigliato di ben 300 euro. Il prezzo è sicuramente elevato, ma stiamo parlando di un orologio che si posiziona nella fascia altissima e che rispetto ai diretti competitor costa molto meno e offre anche funzioni più avanzate. La disponibilità è immediata e la consegna avviene anche in meno di ventiquattro. Insomma, l’offerta perfetta da non farsi sfuggire.

Garmin fenix 6 Pro Solar: funzionalità e scheda tecnica

Il Garmin fenix 6 Pro Solar è un unicum sul mercato: unisce il meglio dei tanti orologi lanciati dal produttore statunitense.

Partiamo da alcune caratteristiche base. Lo smartwatch rugged è realizzato con materiali ultra-resistenti e con una struttura concepita per rispettare gli standard militari USA sugli sbalzi di temperatura, sulla resistenza alle cadute, agli urti, ai graffi ed è anche impermeabile. Il display ha una forma circolare e una dimensione di 1,3 pollici ed è anche molto luminoso, il che lo rende perfetto per le attività outdoor. Come già anticipato, questo orologio speciale è anche in grado di ricaricarsi con la luce del sole e questo gli permette di avere un’autonomia che può arrivare fino a due settimane.

Passando agli aspetti più pratici, a bordo trovi tantissime app dedicate alle attività sportive, anche le più disparate. Oltre alla classica corsa, nuoto, ciclismo, canottaggio, trovi anche sport un po’ più avventurosi come sci alpinismo, mountain bike e surf. Per ognuna di queste attività ci sono delle funzioni ad hoc che ti permettono di tenere sotto controllo diversi parametri molto utili. Inoltre, ci sono anche degli allenamenti animati che vengono mostrati direttamente sullo schermo e che ti mostrano come eseguire esercizi a corpo libero. Puoi anche analizzare le tue performance tramite delle metriche e indici sintetici. Non manca un chip GNSS che supporta i principali sistemi di navigazione internazionale e ti geolocalizza in pochissimi secondi.

Per chi vuole tenere sotto controllo il suo stato di salute, lo smartwatch è equipaggiato con dei sensori che monitorano in tempo reale la frequenza cardiaca, la saturazione dell’ossigeno nel sangue e forniscono anche un report completo su come riposi durante la notte.

Chiudiamo con una serie di funzioni utili per la vita di tutti i giorni, come ad esempio Smart Notification che ti mostra le notifiche dei messaggi e delle chiamate in entrata direttamente sullo smartwatch. Con Garmin Pay, invece, puoi pagare la spesa al supermercato o il conto al ristorante avvicinando semplicemente il polso al POS.

