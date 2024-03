Garmin fenix 7, l'offerta di oggi è spaziale: minimo storico e sconto esagerato

Fonte foto: Garmin

Quando Amazon lancia questo tipo di offerte, non approfittarne sarebbe un errore troppo grande. Stiamo parlando dell’ottima promo disponibile oggi sul sito di e-commerce per il Garmin fenix 7, orologio super resistente del produttore statunitense e protagonista di una delle migliori offerte di questa domenica pre-pasquale. Il prezzo dell’orologio, infatti, scende al minimo storico e lo trovi con uno sconto di ben il 31% rispetto a quello di listino. Parlando di numeri reali, vuol dire un risparmio di ben 200 euro e anche del minimo storico per il wearable. Grazie a questa offerta si candida a essere uno degli orologio con il miglior rapporto qualità-prezzo di oggi.

Le caratteristiche e le funzionalità del Garmin fenix 7 sono quelle tipiche di uno smartwatch premium. È un dispositivo pensato per chi ama l’outdoor e vuole tenere sempre sotto controllo i propri parametri vitali. I materiali utilizzati per la scocca lo rendono resistente a tutte le intemperie e anche agli sbalzi di temperatura. I sensori sotto la scocca ti aiutano a controllare tutti i parametri vitali più importanti ed è dotato anche di più di 30 app dedicate allo sport. Insomma, un orologio completo come se ne trovano pochi al momento sul mercato, ma soprattutto con un super prezzo mai visto prima.

Da oggi trovi il Garmin fenix 7 in offerta a un prezzo di 449 euro grazie allo sconto del 31% che fa crollare il prezzo. Per l’orologio Garmin si tratta del minimo storico sul sito di e-commerce e anche del miglior prezzo di tutto il web. Risparmi ben 200 euro e hai anche l’opportunità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero da 89,80 euro al mese grazie al servizio Amazon che attivi direttamente nella pagina prodotto. La disponibilità è immediata e la consegna avviene in tempi rapidissimi, anche meno di ventiquattro ore. Per fare il reso hai fino a 30 giorni di tempo, ma acquistarlo oggi: dal 25 marzo le condizioni cambieranno e i giorni si ridurranno a quattordici.

Garmin fenix 7: caratteristiche e funzionalità

Il primo elemento che cattura l’attenzione in questo dispositivo Garmin è la resistenza. È proprio uno degli elementi che contraddistingue gli smartwatch del produttore statunitense dedicati all’outdoor. Il Garmin fenix 7 è testato secondo gli standard militari USA per la resistenza termica, agli urti, ai graffi ed è anche impermeabile all’acqua. Insomma, lo puoi utilizzare in tantissime situazioni differenti senza aver paura di rovinarlo.

Questa resistenza molto elevata (quasi da renderlo indistruttibile), è perfetta per tantissimi sport outdoor che necessitano di questa caratteristica. Non a caso a bordo del Garmin fenix 7 trovi più di 30 app già pre-installate dedicate a tutti gli sport più praticati, ma anche a quelli un po’ più di nicchia come lo sci alpinismo, lo sci di fondo, il surf e la mountain bike. Per ognuna di queste attività puoi raccogliere dati specifici da analizzare poi con calma tramite l’app dello smartphone. Tra le app ne trovi una anche dedicata agli allenamenti HIIT, cioè per gli allenamenti ad alata intensità come AMRAP, ENOM e Tabata. Avere il Garmin fenix 7 al polso è come avere un coach sempre pronto a spronarti e a darti suggerimenti su come migliorare in base alle statistiche rilevate. Come tutti gli orologi dedicati all’outdoor non manca un chip GNSS super preciso e molto rapido: in pochi secondi ti posiziona perfettamente sulla mappa e ti mostra anche la direzione da prendere per arrivare a destinazione.

A tutte queste funzionalità bisogna aggiungerne altre dedicate alla salute. Il Garmin fenix 7 monitora in tempo reale diversi aspetti, dalla frequenza cardiaca alla saturazione dell’ossigeno nel sangue. In caso venga rilevato qualche dato anomalo, vieni immediatamente avvertito con una notifica. Puoi anche calcolare la variabilità della frequenza cardiaca in modo da misurare il livello di intensità dell’attività che puoi svolgere. Non manca il monitoraggio avanzato del sonno e il rilevamento della respirazione per capire il livello dello stress.

La batteria ha una durata che supera i sette giorni e l’orologio è dotato anche di funzioni extra utili nella vita di tutti i giorni, come ad esempio le Smart Notification che ti permettono di ricevere le notifiche dello smartphone direttamente sul polso, mentre con l’app Garmin Pay paghi il conto al ristorante e al supermercato senza tirare fuori il portafogli.

