Garmin fenix 7, il prezzo sprofonda al minimo storico: sconto mai visto prima

Uno smartwatch senza paragoni. Non solo per le caratteristiche e le funzionalità che offre, ma soprattutto per la sua unicità: i materiali super resistenti. Stiamo parlando del Garmin fenix 7, uno smartwatch che viene definito rugged. Che cosa vuol dire? Molto semplice. Si tratta di speciali orologi smart costruiti con materiali resistenti e che puoi utilizzare in tantissime situazioni differenti, anche in quelle più complicate dove hai bisogno di dispositivi affidabili. Se sei un appassionato di trekking o ti piace fare camminate all’aperto, questo è l’orologio che fa per te.

La bella notizia di oggi riguarda il prezzo. Infatti, grazie al Black Friday di Amazon lo trovi con uno sconto mai visto prima che ti permette di risparmiare centinaia di euro sul prezzo di listino. Non stiamo esagerando: lo sconto è davvero elevato (-30%) e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate a tasso zero. Una combo da sfruttare immediatamente prima che la promo termini. Inoltre, come per tutti gli acquisti fatti in questi giorni, il periodo per il reso è esteso fino al 31 gennaio 2024.

Garmin fenix 7

Garmin fenix 7 in offerta: prezzo e sconto Amazon

Prezzo da Black Friday per il Garmin fenix 7. Oggi trovi questo super smartwatch rugged in offerta a un prezzo di 455,21€ con uno sconto del 30%. Il risparmio è davvero considerevole e sfiora i 200€ su quello di listino. Inoltre, hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate da 91,05€ al mese utilizzando il servizio messo a disposizione dal sito di e-commerce e che trovi nella pagina prodotto. Non finisce qui: per il reso gratuito hai tempo fino al 31 gennaio 2024. Puoi decidere di comprarlo adesso e di regalarlo per Natale.

Garmin fenix 7

Piccola segnalazione. Sempre su Amazon e sempre per il Black Friday trovate in offerta anche il Garmin Fenix 7X Solar. Le caratteristiche sono pressoché identiche a quelle del modello base con un’unica differenza: la presenza di una lente sulla scocca che cattura i raggi del sole e li trasforma in energia extra per la batteria. È disponibile in offerta con uno sconto del 36% e costa 547,12€. Anche in questo caso hai la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate da 109,43€ al mese.

Garmin fenix 7x Solar

Garmin fenix 7: la scheda tecnica e le funzionalità

Lo smartwatch perfetto per la vita attiva e all’aperto, ma anche per chi vuole tenere sotto controllo i propri parametri vitali. Il Garmin fenix 7 è un orologio versatile e costruito con materiali super resistenti. Tanto da aver superato i test militari USA che certificano la sua resistenza alle cadute, agli urti, ai graffi, agli sbalzi di temperatura ed è anche impermeabile. Uno smartwatch completo sotto tutti i punti di vista. Caratterizzato anche da un design affascinante con uno schermo da 1,3".

Uno smartwatch da indossare anche e soprattutto quando si fa attività fisica all’aperto. A bordo trovi più di 20 app dedicate ai singoli sport, tra cui attività sportive abbastanza particolari come la mountain bike, il surf e lo sci alpinismo. Per chi ama gli allenamenti a intervalli ad alta intensità, ne trovi diversi e tutti spiegati alla perfezione. Per ogni attività l’orologio raccoglie decine di dati e ti aiuta a migliorare le tue performance. Adatto anche ai runners che vogliono partecipare a gare amatoriali e hanno bisogno del sostegno di un dispositivo tecnologico. Avendo tutte queste funzionalità non può mancare un GPS di ultima generazione in grado di prendere il segnale in pochissimo tempo.

Non mancano le funzioni per il monitoraggio della salute. Con il report mattutino ricevi al risveglio una panoramica generale di come hai dormito, di come hai recuperato durante la notte e lo stato della variabilità della frequenza cardiaca. I sensori monitorano in tempo reale il battito cardiaco e la saturazione dell’ossigeno nel sangue. Lo smartwatch è anche in grado di rilevare la qualità della tua respirazione.

Chiudiamo con un paio di funzioni utili. Collegando lo smartwatch allo smartphone ricevi sul polso le notifiche dei messaggi in entrata. Con l’app Garmin Pay paghi la spesa e il conto al ristorante avvicinando semplicemente l’orologio al POS. Chiudiamo con la batteria che con un utilizzo normale assicura un’autonomia fino a due settimane.