Garmin fenix 7S al minimo storico, il prezzo è crollato

Sconto imperdibile per il Garmin fenix 7S: oggi lo trovi con uno sconto del 26% che fa risparmiare più di 150 euro sul prezzo di listino e lo puoi anche pagare a rate a tasso zero

Fonte foto: Garmin

Se c’è un’azienda che in questi anni è diventata sinonimo di garanzia quando si parla di smartwatch è sicuramente Garmin. Il produttore statunitense si è gettato a capofitto in questo settore da oramai un paio di anni e i risultati sono stati ottimi, sia in termini di vendite sia di prodotti realizzati. Garmin si è costruita una propria nicchia di mercato formata da smartwatch super resistenti e adatti a qualsiasi tipologia di utilizzo. Come ad esempio il Garmin fenix 7S protagonista di questo articolo. Un orologio smart completo, con tante funzionalità utili e che oggi trovi anche a un prezzo mai visto prima.

Il merito è dello sconto del 26% che fa risparmiare più di 150 euro e che fa scendere il prezzo al minimo storico, facendolo diventare uno dei migliori orologi che puoi comprare nella sua categoria di prodotto. In più hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero utilizzando il servizio Amazon presente nella pagina prodotto. Insomma, una promo completa e da cogliere al volo: potrebbe terminare da un momento all’altro.

Garmin fenix 7S

Su Telegram abbiamo aperto tre canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia", "offerteDcasa" e "Offerte Beauty&Fashion". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Garmin fenix 7S: prezzo, offerta e sconto Amazon

Un prezzo che non si vedeva da tanto tempo per il Garmin fenix 7S. Oggi è disponibile su Amazon a un prezzo di 482,28 euro, con uno sconto di ben il 26% rispetto a quello di listino. Il risparmio è di poco superiore ai 150 euro e approfitti del minimo storico e di uno dei migliori prezzi di tutto il web. C’è anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate da 96,46 euro utilizzando il servizio messo a disposizione da Amazon e che trovi nella pagina prodotto. La disponibilità è immediata e la consegna avviene in tempi record. Puoi testarlo con tutta calma: per il reso gratuito hai 14 giorni di tempo, come da nuove disposizioni del sito di e-commerce.

Garmin fenix 7S

Garmin fenix 7S: caratteristiche e funzionalità

Il Garmin fenix 7S è un orologio smart versatile che puoi utilizzare in ogni fase della giornata. Ha alcune funzioni che si rivelano utili nella quotidianità, come ad esempio la possibilità di effettuare pagamenti direttamente dal polso oppure ricevere le notifiche dei messaggi in entrata, e altre pensate appositamente per gli sportivi e per gli amanti dell’avventura. Ha anche un design compatto, con dimensioni abbastanza contenute che calzano a pennello su qualsiasi polso. Oltre a tutto questo, è realizzato anche con materiali super resistenti ed è stato testato secondo gli standard militari USA per resistenza termica, agli urti e all’acqua. Un orologio che sa sorprenderti in ogni fase della giornata.

A bordo trovi più di 30 profili per lo sport pre-caricati. Oltre alle modalità "classiche" come ad esempio ciclismo, corsa e nuoto (è anche impermeabile), trovi app specifiche per lo sci alpinismo, il surf e la mountain bike. Per ognuno di questi sport hai funzioni ad hoc che raccolgono dati specifici che puoi analizzare sull’app dello smartphone per migliorare le tue prestazioni. Tra le funzioni speciali c’è anche Stamina che di aiuta a stimare l’energia residua nel corpo per non superare troppo i propri limiti. Dotato anche di un chip GNSS in grado di calcolare velocemente la tua posizione e che si rivela utile durante le escursioni all’aperto. Per gli amanti dello sci ci sono più di 2.000 piste pre-caricate.

Il Garmin fenix 7S è anche il compagno ideale per tenere sotto controllo il proprio stato di salute. Grazie ai sensori nascosti sotto la scocca puoi tenere sotto controllo la frequenza cardiaca al polso e la saturazione dell’ossigeno nel sangue. Non manca il monitoraggio avanzato del sonno con un’analisi completa delle varie fasi del riposo notturno. Ogni mattina ricevi anche un report con una panoramica del recupero dall’allenamento, lo stato della variabilità della frequenza cardiaca, il sonno e le previsioni meteo. Lo puoi anche personalizzare in base alle tue necessità.

Chiudiamo con la batteria che assicura un’autonomia di circa 10 giorni, ma può variare in base all’utilizzo che se ne fa durante la settimana.

Garmin fenix 7S