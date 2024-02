Garmin fenix 7s al minimo storico: lo sconto è esagerato

Fonte foto: Garmin

Piccolo è bello, così recitava il titolo di un libro di Ernst Friedrich Schumacher. Piccolo è bello è anche lo slogan che si può utilizzare per il Garmin fenix 7S, orologio super resistente da poco lanciato sul mercato. Smartwatch che in questi giorni è il più venduto della sua categoria su Amazon e il merito è tutto dell’offerta disponibile sul sito di e-commerce. Acquistandolo oggi, infatti, vai a risparmiare ben il 26% rispetto a quello di listino, con un prezzo in calo di quasi 200 euro. Un’occasione unica da non farsi sfuggire e che puoi cogliere al volo cliccando sul banner presente poco più in basso.

Su Telegram abbiamo aperto tre canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia", "offerteDcasa" e "Offerte Beauty&Fashion". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Il Garmin fenix 7S è a tutti gli effetti uno smartwatch rugged, cioè un orologio realizzato con materiali super resistenti e pronto a qualsiasi sfida. Un orologio pensato per le attività sportive all’aperto, ma anche per la vita di tutti i giorni, grazie al suo design alla moda e alle sue dimensioni super compatte. Oltre a raccogliere i dati sulle attività sportive, questo orologio tiene sotto controllo i tuoi parametri vitali a partire dalla frequenza cardiaca. E la batteria dura per più di una settimana. Un’occasione da non farti sfuggire per nessun motivo.

Garmin fenix 7S

Garmin fenix 7S: prezzo, offerta e sconto

Prezzo in netto calo per il Garmin fenix 7S. Lo smartwatch super resistente è disponibile su Amazon a un prezzo di 478,08 euro, con uno sconto del 26% rispetto a quello di listino. Il risparmio è molto importante e sfiora i 200 euro. Per l’orologio si tratta del minimo storico di quest’ultimo periodo e anche della miglior promo di tutto il web. Infatti, oltre allo sconto devi aggiungere anche tutti i vantaggi riservati agli utenti Prime, a partire dalla spedizione rapida (lo ricevi a casa nel giro di pochi giorni) e alla possibilità di effettuare il reso gratuito fino a 30 giorni dall’acquisto.

Garmin fenix 7S

Garmin fenix 7S: scheda tecnica

Il Garmin fenix 7S rientra in quella categoria di smartwatch rugged che ha fatto la fortuna del produttore statunitense in questi ultimi anni. Orologi super resistenti e pensati per il multisport in grado di essere utili in ogni momento della giornata.

Esploriamo le caratteristiche di questo orologio Garmin partendo da una delle sue caratteristiche più rilevanti: grazie all’utilizzo di materiali di alta qualità, è progettato per resistere a varie condizioni e ha superato i rigorosi standard militari USA per resistenza termica, resistenza alle cadute, agli urti, ai graffi, e è anche completamente impermeabile. Inoltre, sulla cassa sono integrati dei pulsanti che consentono di attivare le diverse funzioni in caso di difficoltà nell’utilizzo dello schermo touch.

A bordo hai a disposizione più di 30 applicazioni per lo sport, ognuna dedicata a un’attività diversa. Oltre alle classiche attività come corsa, ciclismo e nuoto, sono disponibili anche sport più specifici come mountain bike, surf, sci di fondo, alpinismo e allenamenti ad alta intensità (HIIT). Per ciascuna di queste attività è possibile raccogliere e analizzare statistiche avanzate. Inoltre, sono presenti numerose altre funzioni avanzate che risultano utili nella preparazione a gare di livello semi professionistico.

Non sono trascurate neanche le funzionalità legate al monitoraggio della salute. I sensori di ultima generazione controllano costantemente i principali parametri vitali, inclusi la frequenza cardiaca e la saturazione dell’ossigeno nel sangue. Il monitoraggio avanzato del sonno fornisce un report completo sulla qualità del riposo durante la notte. Inoltre, ogni mattina viene generato un report mattutino che fornisce una panoramica del sonno, del recupero e dello stato della variabilità della frequenza cardiaca.

Per concludere, la batteria dell’orologio offre un’autonomia fino a 11 giorni, ma attivando la modalità risparmio energetico è possibile estenderla fino a più di 30 giorni.

Garmin fenix 7S