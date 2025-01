Garmin fenix 7X Pro Solar al minimo storico: lo sconto è speciale

Lo smartwatch top di gamma di Garmin è in offerta su Amazon con uno sconto di quasi 200 euro e lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero. Ecco le funzioni uniche dell'orologio indistruttibile.

Gli smartwatch non sono tutti uguali e in questi anni ce lo ha dimostrato Garmin con i suoi modelli. Orologi smart sui generis dotati di caratteristiche e funzionalità che non si trovano in altri dispositivi. Smartwatch pensati e progettati per chi ama l’avventura, per chi fa escursioni, ma anche per chi vuole un dispositivo resistente e che allo stesso tempo tiene sotto controllo i principali parametri vitali. Descrizione che calza a pennello con il Garmin fenix 7X Pro Solar, smartwatch disponibile da oggi in promo con uno sconto che fa scendere il prezzo al minimo storico e permette di risparmiare quasi 200 euro. E non finisce qui: lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero.

Il Garmin fenix 7X Pro Solar è quanto di meglio possa offrire il mercato in questo periodo. Ha tutto quello che richiedi a un orologio di questo genere. Schermo grande e luminoso, materiali super resistenti e una particolare lente sulla scocca che cattura i raggi solari e li trasforma in energia extra per la batteria che così può arrivare fino a un massimo di 37 giorni. Non mancano sensori di ultima generazione che tengono sotto controllo i tuoi parametri vitali.

Garmin fēnix 7X Pro Solar

Garmin fenix 7X Pro Solar: prezzo, offerta e sconto Amazon

Una di quelle offerte da non farsi sfuggire. Da oggi il Garmin fenix 7X Pro è disponibile in offerta a un prezzo di 671,12 euro con uno sconto del 21% rispetto a quello di listino. Può sembrare uno sconto di poco valore, ma si tratta di uno dei migliori orologi che trovi oggi sul mercato e a un prezzo mai visto prima. Il risparmio è leggermente inferiore ai 200 euro e lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero da 134,23 euro al mese utilizzando il servizio Amazon presente nella pagina prodotto. Inoltre, acquistandolo oggi ottieni anche un abbonamento gratuito per due mesi ad Audible, la piattaforma dedicata agli audiolibri e ai podcast esclusivi.

La disponibilità dello smartwatch è immediata e la consegna avviene in tempi rapidissimi. Per il reso gratuito, invece, hai a disposizione i classici quattordici giorni da quando lo ricevi.

Garmin fenix 7X Pro Solar: le caratteristiche tecniche

Quale altro smartwatch ti assicura la ricarica solare e allo stesso tempo è resistente alle cadute ed è anche impermeabile? Pochissimi, si possono contare sulle dita di una mano. Ma non solo, il Garmin fenix 7X Pro Solar è anche molto di più. La versione in offerta è la più grande tra quelle disponibili sul mercato ed è dotata di un display ampio e molto luminoso, visibile anche sotto la luce diretta del sole. Per gli amanti dell’avventura, è presente anche una torcia LED sulla scocca da accendere nel momento del bisogno.

Come si può intuire dal nome, il Garmin fenix 7X Pro Solar è dotato anche di una particolare lente che cattura i raggi solari e li trasforma in energia per lo smartwatch: con un utilizzo normale arriva fino a 37 giorni. Come tutti gli smartwatch della famiglia fenix, anche questo modello è super resistente e lo puoi utilizzare anche in mezzo all’acqua.

Queste caratteristiche uniche lo rendono perfetto per essere utilizzato anche mentre fai attività sportiva. Il merito è delle oltre 30 app disponibili per le diverse attività sportive: dalla corsa, al ciclismo, fino allo sci alpinismo e allo snowboard. Per queste attività un po’ più "pericolose", hai anche la possibilità di raccogliere dati avanzati e di analizzarli per migliorare le tue performance. A bordo è presente anche il GPS che ti mostra con precisione il percorso effettuato.

Non mancano sensori di ultima generazione che monitorano costantemente i tuoi parametri vitali, a partire dalla frequenza cardiaca e dalla saturazione dell’ossigeno nel sangue. Ogni mattino ricevi anche un report con la panoramica del sonno, il recupero dall’allenamento, la variabilità della frequenza cardiaca e molto altro ancora.

Collegando lo smartwatch con lo smartphone ricevi le notifiche direttamente sull’orologio e con Garmin Pay paghi la spesa direttamente dall’orologio.