Garmin zumo R1: il nuovo radar salvavita per motociclisti

Garmin ha presentato ufficialmente il nuovo zumo R1 Radar, il sistema di sicurezza radar sviluppato appositamente per le moto per migliorare la visuale alla guida

Fonte foto: Garmin

Garmin ha presentato il nuovo zumo R1 Radar, il primo radar sviluppato appositamente per le due ruote che permette ai motociclisti di migliorare la visuale posteriore e degli angoli ciechi, segnalando loro i veicoli in avvicinamento.

Un sistema di sicurezza a 360° che permette di avere la piena consapevolezza di ciò che accade sulla strada e garantire a tutti di viaggiare in tranquillità aumentando, inoltre, anche la visibilità della moto stessa grazie alle apposite luci esterne in dotazione.

Come funziona zumo R1 Radar

Il Garmin zumo R1 Radar può essere utilizzato tramite l’app mobile zumo Radar o con un navigatore satellitare per moto zumo XT2 o Tread 2 (entrambi da acquistare separatamente).

Molto intuitivo il funzionamento, con questo dispositivo che segnala veicoli nelle vicinanze tramite le apposite spie luminose da posizionare sul manubrio. Per chi utilizza un display (da smartphone o dal navigatore) è possibile visualizzare la posizione delle altre auto, mantenendo alta l’attenzione. In alternativa è possibile ricevere una notifica audio che, tramite l’applicazione per smartphone, può essere mandata direttamente al casco da un paio di auricolari compatibili.

Inoltre, questo sistema comprende anche luci esterne laterali e posteriori che aumentano ulteriormente la visibilità della moto.

Davvero immediata anche la configurazione del sistema di sicurezza, che tramite l’app permette ai motociclisti di regolare in modo facile e veloce tutte le impostazioni del caso, come le luci, ad esempio, o gli avvisi con la possibilità di decidere anche a che distanza gli indicatori di direzione devono segnalare l’avvicinarsi di altri veicoli nell’angolo cieco.

Per quanto riguarda il montaggio, si tratta di un prodotto davvero compatto e molto leggero che può essere installato senza difficoltà sopra o sotto la targa (, adattandosi alla perfezione alle linee della moto, senza snaturarne l’estetica. Importante ricordare anche che il device richiede alimentazione cablata da 12 V, che necessita dell’apposita installazione e che permette al device di accendersi e spegnersi con la moto stessa.

Idem per i supporti per il manubrio per le spie luminose che possono essere montati facilmente con tutti i componenti già pronti all’interno della confezione.

Infine, per quanto riguarda il design, Garmin zumo R1 Radar è verniciato a polvere nera e ha la certificazione IP67 che ne attesta la resistenza alla polvere e contro i getti d’acqua ad alta pressione, cosa che gli consente di operare in qualsiasi condizione e anche negli ambienti più difficili senza problemi.

Garmin zumo R1 Radar: prezzo e disponibilità

Il nuovo Garmin zumo R1 Radar è già disponibile sul sito ufficiale di Gaming e presso i rivenditori autorizzati su tutto il territorio nazionale al prezzo consigliato di 599,99 euro.