Garmin presenta Tread 2, il navigatore GPS per gli amanti del fuoristrada

Fonte foto: Garmin

Garmin ha annunciato il nuovo Tread 2, un navigatore GPS con display touch da 6 pollici per l’utilizzo in fuoristrada, anche in condizioni climatiche estreme. Il navigatore ha molte funzioni specifiche per questo scenario d’uso, come la possibilità di accedere a mappe sempre aggiornate e a percorsi offroad,

Ad affiancare il navigatore c’è anche il Controller da manubrio (accessorio da acquistare separatamente) che permette di gestire in modo più semplice il dispositivo, andando a controllare la visualizzazione della mappa, scorrere i livelli e altro ancora.

Garmin Tread 2: caratteristiche tecniche

Il Garmin Tread 2 ha un display touch da 6 pollici ad alta luminosità, per risultare sempre ben visibile anche durante l’utilizzo all’aperto, sotto la luce diretta del sole, ed è utilizzabile anche indossando i guanti. Il dispositivo è certificato IP67 (anche il Controller da manubrio ha la stessa certificazione) e, quindi, ha una protezione contro la polvere e l’acqua ed è utilizzabile anche in condizioni climatiche avverse.

Al suo interno, inoltre, Tread 2 include un altimetro, un barometro, una bussola e un clinometro. C’è anche la possibilità di montaggio sul rollbar per l’utilizzo con veicoli fuoristrada di vario tipo. Per la navigazione, inoltre, sono disponibili i contenuti di OpenStreetMap, con mappe topografiche precaricate 3D per l’Europa, il Medio Oriente e l’Africa.

Ci sono anche le mappe City Navigator e sono inclusi anche percorsi per monoslitte nei Paesi del Nord Europa come Finlandia, Norvegia e Svezia. Tramite Tread 2 è possibile scaricare le immagini satellitari, senza alcun abbonamento, sfruttando la connettività Wi-Fi. Il navigatore può essere accoppiato all’app per smartphone Tread per le informazioni sul meteo e per condividere file GPX dei percorsi oltre che per altre diverse funzioni.

Gli utenti possono accedere a Outdoor Maps+ (dal costo di 59,99 euro per un anno) per sfruttare contenuti cartografici premium. C’è anche la possibilità di abbinare Tread 2 a un dispositivo di comunicazione satellitare inReach SOS e di sfruttare il rilevamento della posizione tramite la rete satellitare Iridium.

In caso di emergenza, inoltre, è possibile inviare un messaggio SOS interattivo a Garmin Response. Tread 2 può essere accoppiato ad altri accessori come Group Ride Tracker, per tenere sotto controllo la posizione di tutti i mebri del proprio gruppo, oltre che a un casco o a un auricolare, tramite Bluetooth.

Garmin Tread 2: prezzo e disponibilità

Il nuovo Gamin Tread 2 è già disponibile, tramite lo store ufficiale e presso i rivenditori autorizzati di prodotti Garmin. Il prezzo consigliato è di 699,99 euro. Per quanto riguarda il Controller da manubrio, invece, il prezzo è di 149,99 euro.