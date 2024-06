Gemini AI per Android e iOS è arrivato in Italia

Il nuovo chatbot di Google è disponibile in italiano sia per iOS che per gli smartphone Android, sui quali sostituisce il vecchio Google Assistant

Gli italiani amanti della tecnologia fan di Google hanno ora un nuovo, interessantissimo, giocattolino con cui smanettare: è arrivata in Italia l’app ufficiale di Gemini, il chatbot lanciato da Big G per rispondere al successo di ChatGPT. Gemini è disponibile in USA già da diversi mesi e, adesso, lo è anche in diversi Paesi europei, Italia inclusa.

La nuova app si integra con Google Assistant e, in gran parte, lo sostituisce. Per chi usa molto l’assistente digitale di Google su Android, quindi, Gemini potrebbe risultare un po’ fastidioso all’inizio perché il suo funzionamento non è al 100% identico a quello del vecchio assistente.

Su iOS, invece, Gemini è sostanzialmente un’app separata che va attivata manualmente, lanciandola dalla home dell’iPhone.

Cosa può fare Gemini

Gemini è, innanzitutto, un chatbot multimodale. Quindi possiamo interagire con Gemini scrivendo, parlando o inserendo immagini (o fotografando oggetti).

Quindi, esattamente come facciamo con gli altri chatbot, possiamo chiedere a Gemini di scrivere un testo, di darci informazioni su un argomento, di creare una lista di cose da fare e molto altro. Possiamo anche dargli in pasto la foto di un oggetto e farci dire a cosa serve.

Al momento, però, Gemini non ha ancora la capacità di creare delle immagini con l’intelligenza artificiale generativa: l’aveva all’inizio, poi Google l’ha dovuta sospendere a causa delle polemiche causate da pesanti “pregiudizi” mostrati dalla sua AI.

Gemini, in pratica, pur di essere “politically correct”, disegnava cose impossibili come soldati nazisti di colore, o addirittura papi donna e di etnia indiana. Tutto ciò ha portato Google a mettere in (lunga) pausa questa funzione.

In più, Gemini eredita alcune funzioni già presenti in Google Assistant, come quelle per accendere e spegnere i dispositivi smart, o per impostare sveglie e timer, o per lanciare il navigatore satellitare di Google Maps.

Proprio in virtù di questa integrazione, tra l’altro, sugli smartphone Android Gemini viene attivato ogni volta che l’utente pronuncia “Hey Google“.

Come si installa Gemini

La nuova app di Gemini in italiano è disponibile sul Play Store di Google e sull’App Store di Apple e, di conseguenza, si installa esattamente come ogni altra app per Android o per iPhone.

Su Android, al momento, è un’app opzionale: Gemini non sostituisce ancora Assistant nei telefoni nuovi, chi vuole usarla la deve installare manualmente.

Su iPhone stesso discorso, ma chiaramente non c’è alcuna integrazione possibile con Siri.