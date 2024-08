Gli Anelli del Potere 2: cosa aspettarsi dalla stagione 2 (e quando esce)

Fonte foto: Prime Video

Mancano pochi giorni all’atteso debutto su Prime Video della seconda stagione di Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere. Nelle nuove puntate la guerra giunge nella Terra di Mezzo, scandita dal definitivo ritorno di Sauron già preannunciato nel finale della prima stagione.

Prodotta dagli showrunner ed executive producers J.D. Payne e Patrick McKay, la stagione 2 – sempre ambientata migliaia di anni prima degli eventi narrati in Lo Hobbit e Il Signore degli Anelli di J.R.R. Tolkien – porta per la prima volta sugli schermi le eroiche leggende della Seconda Era della storia della Terra di Mezzo ed è diretta da Charlotte Brandstrom, Sanaa Hamri e Louise Hooper.

Gli Anelli del Potere 2: trama e anticipazioni

Come accennato, la trama della seconda stagione de Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere ruoterà molto attorno al ritorno di Sauron, l’Oscuro Signore. Scacciato da Galadriel, Sauron può per il momento contare solo sulla sua astuzia per trovare un esercito e degli alleati e per vigilare sulla creazione degli Anelli del Potere, lo strumento attraverso il quale intende soggiogare tutti i popoli della Terra di Mezzo.

Mentre una crescente ondata di oscurità invade la Terra di Mezzo, i protagonisti che il pubblico ha già conosciuto nella prima stagione dovranno trovare il proprio posto in un mondo sempre più sull’orlo della guerra.

Il primo trailer della seconda stagione, diffuso poche settimane fa e visibile qui sotto, mostra appunto la creazione di più Anelli del Potere, forgiati con l’aiuto dei poteri di Sauron.

Nel breve video si vedono inoltre alcune creature fantastiche che faranno la loro comparsa in questa stagione: tra queste ci sono Shelob, un esercito di Spettri dei Tumuli, un Troll di collina di nome Damrod, un Verme marino e gli Ent.

Il trailer finale de Gli Anelli del Potere 2

Più di recente è stato diffuso il trailer definitivo della seconda stagione de Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere, visibile qui sotto.

Le nuove immagini mostrano la Terra di Mezzo spezzata dalla discordia abilmente seminata da Sauron. Decisioni importanti spettano ai regni di Eregion, Khazad-dûm, Lindon, Númenor e alle terre intermedie, dal momento che la loro sicurezza è minacciata.

La colonna Sonora de Gli Anelli del Potere 2

The Lord of the Rings: The Rings of Power (Season Two: Amazon Original Series Soundtrack), questo il titolo della colonna sonora della stagione 2, sarà rilasciata a livello globale il 23 agosto 2024. Sarà disponibile su tutte le piattaforme musicali.

La colonna sonora è stata composta da Bear McCreary (che ha già firmato quella della prima stagione) e prevede la partecipazione di alcuni nomi noti, come Rufus Wainwright e Jens Kidman.

Per ricreare le atmosfere della seconda stagione, McCreary ha incluso anche un coro femminile bulgaro e la gadulka (uno strumento a corde bulgaro), un coro di bambini, il violino dell’Hardanger per il nuovo personaggio di Estrid e inquietanti sussurri per gli Spettri dei Tumuli.

Gli Anelli del Potere 2 in streaming: quando esce

La seconda stagione de Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere sarà disponibile in streaming su Prime Video dal 29 agosto 2024.

In questa data saranno disponibili i primi tre episodi, mentre i successivi usciranno settimanalmente (uno a settimana) fino al finale di stagione del 3 ottobre 2024.