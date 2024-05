Gli schermi dei nuovi iPad Pro saranno eccezionali

Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

Mancano poche ore all’evento “Let Loose” durante il quale Apple dovrebbe mostrare al mondo la nuova generazione di iPad Pro con display OLED più tutti i nuovi accessori dedicati al celebre tablet.

Nonostante le poche conferme provenienti dal colosso di Cupertino, però, sul web sono spuntate alcune indiscrezioni interessanti che riguardano proprio questi display e la tecnologia utilizzata per la loro realizzazione. Rumor che se confermati potrebbero significare cambiamenti epocali per gli iPad Pro.

Cosa sappiamo dei nuovi display

Stando alle informazioni condivise da Ross Young, analista di DSCC (Display Supply Chain Consultants), Apple presenterà ufficialmente quattro nuovi iPad: due versioni Pro con display OLED da 11,1 e 12,9 pollici e due iPad Air, con display da 10 e da 12,9 pollici, che dovrebbero avere gli stessi pannelli LCD già utilizzati dal colosso di Cupertino.

Chiaramente i principali protagonisti dell’evento saranno i pannelli OLED che, sempre secondo le dichiarazioni di Young, saranno di fascia altissima e prodotti esclusivamente da LG Display.

Un’indiscrezione interessante che, se si rivelasse fondata, dimostrerebbe la chiara vittoria di LG sul rivale di sempre, Samsung Display che, invece, avrebbe avuto “delle difficoltà nel soddisfare le richieste di Apple“, che avrebbero spinto il colosso di Cupertino a concedere l’esclusiva ad LG pur di non compromettere la roadmap prevista per la commercializzazione dei prossimi iPad Pro.

Secondo le dichiarazioni di Ross Young, i nuovi pannelli prodotti da LG utilizzerebbero la tecnologia LTPO con ProMotion e dunque sarebbero in grado di regolare la frequenza di aggiornamento del display fino a 120 Hz, ma in modo estremamente preciso (e non a scatti da 30, 60, 90 e 120 Hz).

Sembra inoltre che per questi schermi il colosso di Cupertino avrebbe utilizzato una tecnologia Two-stack tandem che, in sintesi, permettere di sovrapporre due strati OLED collegati in serie con al centro uno strato di generazione di carica (CGL) ad alto indice di rifrazione.

Con questo sistema i benefici più importanti sono una grande sottigliezza del pannello, una grandissima leggerezza, alti livelli di luminosità con un consumo energetico ridotto e una maggiore durata del componente.

Nuovi iPad Pro, altre specifiche

Oltre alla questione dei display che è, ovviamente, centrale per i prossimi iPad Pro, alcune recenti indiscrezioni hanno parlato della decisione di Apple di installare sui dispositivi il nuovissimo processore M4, che secondo alcune precedenti indiscrezioni sarebbe dovuti arrivare sul mercato non prima della fine del 2024 su iMac, MacBook Pro da 14 e 16 pollici e Mac Mini.

Questo processore, oltre a performance molto migliori rispetto al precedente M3 porterebbe a bordo dei tablet anche una nuova NPU (Neural Processing Unit) che spianerebbe la strada a delle inedite funzionalità basate sull’intelligenza artificiale.

Dall’altra parte, però, il dubbio più grande è rappresentato da un sostanzioso aumento dei prezzi che caratterizzerà i prossimi iPad Pro: secondo Mark Gurman di Bloomberg, infatti, il costo dei pannelli OLED sarà di circa 380 o 390 dollari (versione da 12,9 pollici) e di 280 o 290 dollari (versione da 11,1 pollici).

Aggiungendo anche il prezzo di un nuovo processore (che ricordiamolo, non è ancora stato presentato ufficialmente), il costo finale del prodotto potrebbe essere addirittura superiore ai 3.000 dollari. Tutte supposizioni, comunque, e per saperne di più non resta che pazientare ancora qualche ora in attesa della presentazione ufficiale.