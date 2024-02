Fonte foto: LG

LG ha avviato le vendite in Italia della nuova linea MyView. Si tratta dei nuovi Smart Monitor con webOS che erano stati svelati su finire dello scorso anno, in vista del debutto in pubblico al CES 2024. La gamma è composta da quattro varianti, una da 27 pollici e tre da 32 pollici (di cui due hanno pannello 4K), tutte già acquistabili in Italia.

Smart Monitor LG: caratteristiche tecniche

Il funzionamento dei nuovi LG MyView è analogo a quello della gamma di Smart Monitor di Samsung. Si tratta di monitor utilizzabili sia in abbinamento a un computer o a una console che in modo indipendente, come una vera e propria Smart TV (ma senza l’accesso ai canali televisivi) grazie alla presenza del sistema operativo webOS, lo stesso utilizzato dalla gamma di televisori di LG che, ricordiamo, è il quarto produttore al mondo del settore Smart TV.

Oltre alle immancabili app di intrattenimento, grazie a webOS 23 è possibile accedere a varie app di produttività, come Microsoft 365.

La possibilità di sfruttare la connettività Bluetooth e il Wi-Fi, oltre a AirPlay 2 e Screen Share, amplia le potenzialità degli Smart Monitor LG, garantendo maggiori opzioni di utilizzo. Da segnalare anche il supporto a Apple Home e LG ThinQ Home Hub per la gestione dei dispositivi del proprio ecosistema Smart Home.

La gamma di Smart Monitor LG è composta da quattro varianti. Il modello base (SR50F) ha un pannello IPS da 27 pollici con risoluzione Full HD.

Ci sono poi tre varianti da 32 pollici. La prima, SR50F, ha un pannello IPS con risoluzione Full HD. C’è poi la versione SQ700S, dotata di un pannello VA con risoluzione UHD 4K. A completare la gamma troviamo il modello SQ780S, sempre con pannello VA con risoluzione UHD 4K. Questa quarta variante è la top di gamma e aggiunge lo stand Ergo per la regolazione della posizione.

Per tutta la gamma di Smart Monitor LG c’è il telecomando in dotazione oltre a speaker audio da 10 W (5W + 5W). La dotazione di porte comprende ingressi HDMI e USB-A. Per i modelli 4K c’è anche una porta LAN (RJ-45) oltre a una porta USB-C con Power Delivery 65W

Smart Monitor LG: i prezzi

La gamma di Smart Monitor LG è già acquistabile in Italia, per il momento tramite lo store LG ma la distribuzione è destinata a espandersi, permettendo agli utenti di completare l’acquisto anche affidandosi a rivenditori terzi. Ecco i prezzi per l’Italia dei nuovi LG MyView: