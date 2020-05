Gogoro Eeyo 1, la bicicletta elettrica con il motore nascosto

Fonte foto: Gogoro 1 di 6 Gogoro Eeyo 1, la nuova bici elettrica È stata appena presentata, ma arriverà in Europa, Stati Uniti e Taiwan solo in estate, la prima e-bike di Gogoro: si chiama Eeyo 1 ed è molto diversa dalle altre biciclette a pedalata assistita. La particolarità, infatti, è il motore elettrico "in wheel", cioè integrato nel mozzo della ruota. Gogoro chiama questa soluzione con il termine di "Smartwheel".

Fonte foto: Gogoro 2 di 6 Gogoro Eeyo 1: come funziona la Smartwheel Le normali e-bike hanno il motore integrato nel mozzo dei pedali e trasferiscono la loro potenza tramite la catena. La Gogoro Eeye 1, invece, il motore lo integra direttamente nella ruota, che è collegata ai pedali tramite cinghia e non tramite catena. Ma la Smartwheel non integra solo il motore: anche la batteria e il sensore di coppia (che serve a capire quanto forte stiamo pedalando, per regolare il livello di assistenza alla pedalata) è inserito nello stesso alloggiamento della ruota.

Fonte foto: Gogoro 3 di 6 Gogoro Eeyo 1: il telaio in carbonio La Gogoro Eeyo 1 non è solo innovativa per la ruota che contiene motore e batteria, ma è anche costruita con materiali di pregio. Il telaio, infatti, è in fibra di carbonio. Per questo il peso è molto leggero: 12,5 kg o 11,9 kg, in base alla versione (c'è anche la Eeyo 1S che ha anche l'asta del sellino, le ruote e il manubrio in carbonio). Altro dettaglio molto interessante: nonostante il motore integrato nella ruota posteriore, il cerchio di quest'ultima è dotato di pochi e sottilissimi raggi per alleggerire ulteriormente questa bici elettrica.

Fonte foto: Gogoro 4 di 6 Gogoro Eeyo 1: design sportivo urbano Esteticamente la Gogoro Eeyo 1 ha un design allo stesso tempo urbano e sportivo. Sarà disponibile in tre colori: cloud blue, lobster orange o warm white. Il colore, però, è solo per il telaio vero e proprio perché tutti gli altri elementi di questa bici a pedalata assistita sono sempre neri. Il fatto che la batteria sia annegata dentro la ruota e non agganciata al telaio, poi, rende questa bicicletta elettrica ancora più bella da vedere.

Fonte foto: Gogoro 5 di 6 Gogoro Eeye 1: la batteria La Gogoro Eeye 1 è dotata di una batteria da 43,6 Volt e 123 Wh, integrata nella ruota. Non è una capacità molto elevata, ma il peso molto basso della bici permette alla batteria di offrire una autonomia di circa 64 chilometri in modalità Sport e quasi 90 in modalità Eco. In entrambi i casi la bici ha solo la modalità a pedalata assistita, quindi non c'è alcun acceleratore sul manubrio per andare in solo elettrico, senza pedalare. La velocità massima è di 25 chilometri orari, il limite imposto dalla legge italiana.