Google Android TV è in arrivo sulle TV ultra economiche

Fonte foto: monticello / Shutterstock.com

In Android TV 14, l’ultima versione del sistema operativo di Google per le Smart TV, c’è una importante novità: sono cambiati i requisiti minimi per ottenere la certificazione e poter installare l’OS.

Per la precisione, Google ha ridotto il quantitativo di memoria minimo che una TV deve avere per poter installare Android TV, sia per quanto riguarda le TV con risoluzione 4K che per quelle, più economiche, che si fermano al Full-HD 1080p. Questa modifica dei requisiti apre le porte a una nuova generazione di Android TV ancora più economiche.

Android TV 14: basta pochissima RAM

La memoria RAM minima per installare Android TV 14 scende a 1 GB, nel caso di Smart TV 1080p, o a 1,5 GB, nel caso di Smart TV 4K. Si tratta di una riduzione di mezzo GB per entrambi i tipi di TV, che sembrano pochi ma non lo sono affatto.

La maggior parte delle Smart TV con sistema operativo Android TV in commercio, infatti, ha 2 GB di RAM (fascia medio-bassa) o 4 GB (fascia medio-alta), quindi 0,5 GB in più o in meno sono una bella differenza.

Smart TV: 1 GB basterà?

Alla luce dei nuovi requisiti di Android TV, bisogna chiedersi se questo quantitativo minimo di RAM sarà effettivamente sufficiente a far “girare” bene Netflix, Prime Video, Disney+ e tutte le altre app, anche non di streaming.

La risposta è, almeno in teoria, sì: una Smart TV funziona in modo molto diverso da uno smartphone e, in particolare, funziona con una sola app per volta. Quando vediamo un film su una piattaforma su una Smart TV, infatti, non usiamo la TV anche per chattare, per cercare qualcosa su Internet o per controllare il meteo. Tutte queste cose, al massimo, le facciamo col telefono, mentre la TV resta accesa sullo sfondo.

Per funzionare “al minimo“, quindi, ad una TV di memoria ne basta poca. Certamente, però, una TV con più RAM e con un processore più potente è decisamente più scattante nel cambio canale, nell’apertura e chiusura delle app e persino nell’accensione e nello spegnimento.

Tuttavia, da questo punto di vista molto fa anche l’ottimizzazione software del sistema operativo, che probabilmente in Android TV 14 è stata curata maggiormente da Google proprio per poter concedere la certificazione anche a dispositivi molto economici, in modo da allargare la base degli utenti di Big G anche sui grandi schermi.

Android TV sì, Google TV no

Infine, una precisazione importante: tutto il ragionamento fatto fino ad ora è valido per Android TV, ma probabilmente non per Google TV. Nonostante la stessa Google faccia di tutto per confondere gli utenti, affinché le due definizioni sembrino riferite alla stessa cosa, dobbiamo ricordarci che (almeno al momento) Google TV non è Android TV.

Android TV è il sistema operativo di base, praticamente uguale su tutti gli Smart TV, mentre Google TV è un’interfaccia utente aggiuntiva, una sorta di strato in più sopra Android TV che si occupa di organizzare i contenuti delle piattaforme di streaming in base ai gusti e alle abitudini dello spettatore.

Mentre è possibile produrre una Android TV senza Google TV, quindi, non c’è Google TV senza sotto Android TV. Ciò comporta il fatto che le TV con Google TV hanno bisogno di più memoria: quella per far girare il sistema operativo di base (Android TV) e quella per l’interfaccia utente (Google TV).

Per questo motivo è molto difficile che le Smart TV ultra economiche da 1 GB di RAM possano avere, oltre che Android TV, anche l’interfaccia Google TV.