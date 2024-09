Una funzione comodissima sta tornando su Chrome

Libero Tecnologia si occupa di tecnologia a 360°: novità e tendenze dal mondo tech, approfondimenti, guide e tutorial, per un pubblico di principianti e di esperti, di utenti privati, di PMI e professionisti. Qui trovate i nostri articoli sul mondo Android e Apple, app e social, audio e video, smartphone e wearable, domotica e gadget.

Su Google Chrome, uno dei browser più utilizzati dagli utenti, sta per tornare una nota funzione che era stata rimossa: la condivisione dei gruppi di schede

Google Chrome è un browser utilizzato quotidianamente da tantissime persone in tutto il mondo e apprezzato soprattutto per le sue funzionalità, che rendono la navigazione online più semplice e permettono di trovare con facilità tutto ciò di cui si ha bisogno. Funzioni che, nel tempo, sono cambiate: alcune sono state rimosse, altre modificate e novità implementate. A breve è attesa sulla piattaforma una opzione che era stata eliminata nel 2021: la condivisione di interi gruppi di schede.

Un passo indietro, quello di Google, che potrebbe far felici molte persone. La funzione potrebbe tornare su Google Chrome molto presto e mira a semplificare l’attività di coloro che sono soliti condividere le proprie ricerche e le informazioni individuate sul web con colleghi e amici.

Come funziona la condivisione dei gruppi di schede

Quando si effettua una ricerca su Google Chrome si apre una nuova scheda. Si possono aprire tutte le schede che si desidera e di cui si ha necessità e, successivamente, organizzarle in gruppi in base all’argomento della ricerca o ad altri criteri che possono aiutare l’utente a gestire le pagine e la propria attività.

A partire dal 2021 e fino a questo momento, Google ha reso possibile la condivisione con altri utenti solo delle singole schede, escludendo quella dei gruppi. La funzionalità sta per tornare, ma in una veste totalmente differente e semplificata rispetto al passato.

Prima della sua rimozione, infatti, si potevano condividere i gruppi aprendo il menù cliccando sui tre puntini. A breve, invece, verrà inserito un nuovo pulsante che renderà l’operazione più immediata e veloce. Si tratta del tasto Condividi, che verrà posizionato nella parte superiore del gruppo di schede.

Come funzionerà il tasto Condividi per un gruppo di schede

Una volta creato un gruppo di schede che si desidera condividere, sarà sufficiente cliccare sul pulsante Condividi. A questo punto si aprirà una nuova finestra, in cui si potrà scegliere di invitare altri utenti a visualizzare l’intero gruppo di schede. L’invito viene inoltrato tramite email.

Ma non finisce qui. Google ha previsto anche la visualizzazione di un indicatore che mostra quali sono i gruppi di schede che sono stati condivisi con altre persone. Nell’indicatore viene mostrata l’immagine di profilo del destinatario o un’immagine che riporta le iniziali del suo nome. Ciò evita dimenticanze e l’introduzione, nel gruppo, di nuove schede non destinate alla visualizzazione comune.

Il gruppo di schede condivise potrà essere facilmente gestito, modificato ed eliminato. Al momento la funzionalità sembra destinata solo all’applicazione di Google Chrome per dispositivi mobili con sistema operativo Android. Per ora, è impossibile sapere quali sono i tempi necessari per il rilascio ufficiale di questa novità e quali utenti saranno interessati dall’implementazione ma è probabile che già dalle prossime settimane arrivino le prime informazioni ufficiali.