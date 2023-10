Google Chromebook Plus: cosa sono e primi modelli

Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

Fonte foto: Google

Grandi novità in casa Google con il colosso di Mountain View che sta per cambiare definitivamente il concetto di Chromebook. Se fino a ora qualsiasi tipo di computer con sistema operativo ChromeOS poteva essere considerato un Chromebook (a prescindere dall’hardware), da oggi le cose cambiano e i dispositivi con caratteristiche tecniche di categoria superiore diventano Chromebook Plus e hanno la possibilità di accedere a delle funzionalità esclusive molto interessanti.

Chromebook Plus: i requisiti hardware

Affinché un Chromebook possa essere definito “Plus” dovrà avere un hardware specifico, in grado quindi di utilizzare alcune caratteristiche avanzate sviluppate da Google.

Tra i requisiti richiesti ci sono:

CPU Intel Core i3 (e versioni superiori) oppure AMD Ryzen serie 7000 (e versioni superiori)

RAM a partire da 8 GB

Spazio di archiviazione a partire da 128 GB

Schermo IPS (o superiore) con risoluzione FHD (o superiore)

Webcam 1080p (o superiore) con funzione di riduzione del rumore temporale (TNR).

Oltre alle specifiche di cui sopra è possibile riconoscere un Chromebook Plus anche dalla scritta posta sul retro del dispositivo.

Naturalmente per tutti gli utenti che già hanno un Chromebook che soddisfa tali requisiti, questo sarà considerato in automatico come una versione Plus e in tempi brevi riceverà tutti gli aggiornamenti previsti da Google.

Chromebook Plus: le funzioni in più

Secondo le dichiarazioni di Big G, sono molte le novità disponibili sui Chromebook Plus come, ad esempio, la possibilità di utilizzare l’intelligenza artificiale per regolare in automatico le impostazioni dello schermo oppure per migliorare la qualità delle videochiamate con Google Meet o una delle altre piattaforme disponibili.

Tra le novità più attesi c’è anche la Gomma magica, il celebre strumento di fotoritocco dei telefoni Pixel (basato sempre sull’AI) che funzionerà anche su Google Foto su Chromebook Plus. Oltre a questa funzione dovrebbero arrivare anche altre caratteristiche da utilizzare per l’editing delle proprie foto.

Con Chromebook Plus sarà possibile sincronizzare anche tutti i file di Google Workspace sul proprio disco rigido (di almeno 128 GB), così da utilizzarli anche in modalità offline.

Oltretutto, viste anche le migliori specifiche tecniche di questi device, sarà possibile far girare anche programmi più “impegnativi” come la versione web di Adobe Photoshop, ad esempio, e altri software per l’editing video e/o delle immagini.

Arriverà in futuro, invece, l’Editor AI che fornisce all’utente uno strumento basato sull’intelligenza artificiale che potrà aiutarlo nella scrittura. Sarà una funzionalità di sistema e dunque potrà essere utilizzata con qualsiasi app installata.

Sempre prossimamente, arriverà su Chromebook Plus un generatore di sfondi basato sull’intelligenza artificiale che permetterà all’utente di creare le proprie immagini personalizzate.

Chromebook Plus, quando arrivano i primi modelli

I primi Chromebook Plus saranno disponibili ufficialmente a partire dal prossimo 8 ottobre e, tra i modelli confermati troviamo:

Acer Chromebook Plus 515 – Intel Core i3 – display da 15,6 pollici

Acer Chromebook Plus 514 – AMD Ryzen 3 – display da 14 pollici

ASUS Chromebook Plus CX34 – Intel Core i3 – display da 14 pollici

ASUS Chromebook Plus CM34 Flip – AMD Ryzen 3 – display da 14 pollici

HP Chromebook Plus da 15,6 pollici – Intel Core i3 – display da 15,6 pollici

HP Chromebook Plus x360 14c – Intel Core i3 – display da 14 pollici

Chromebook Lenovo Flex 5i Plus – Intel Core i3 – display da 14 pollici

Chromebook Lenovo Slim 3i Plus – Intel Core i3 – display da 14 pollici.

Per quanto riguarda i prezzi, al momento, non ci sono indicazioni su tutti i modelli ma, chiaramente, cambieranno a seconda del produttore e delle varie specifiche tecniche. Tuttavia le indiscrezioni al riguardo confermano che la maggior parte dei device dovrebbe avere un prezzo di partenza di almeno 399 dollari.