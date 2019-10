Google Maps si aggiorna con autovelox, cantieri e strade chiuse

18 Ottobre 2019 - Da oramai qualche mese Google Maps ha aggiunto la possibilità per gli utenti di segnalare la presenza di autovelox fissi e mobili che si incontrano lungo la strada. La funzionalità ha riscosso un ottimo successo e ora è stata ulteriormente ampliata da parte degli sviluppatori di Google Maps: con il nuovo aggiornamento è possibile segnalare anche cantieri, corsie chiusi, veicoli in panne e detriti pericolosi presenti sulla carreggiata.

L’aggiornamento arriverà in contemporanea su iOS e su Android nei prossimi giorni e il roll-out sarà globale. Google Maps continua nel suo processo di rinnovamento, migliorando le funzionalità già esistenti e aggiungendone di nuove, per rendere l’applicazione il perfetto compagno di viaggio. Non è un caso che Google stia lavorando anche sulle schede dei locali presenti nelle mappe: si tratta di un ulteriore miglioramento dei servizi già presenti per rendere Google Maps un’app a trecentosessanta gradi.

Google Maps, come segnalare autovelox, cantieri e strade chiuse

Google ha annunciato che nei prossimi giorni verrà rilasciata anche per iOS l’aggiornamento che introduce la possibilità di segnalare la presenza degli autovelox. La funzionalità per il momento era disponibile solo per Android. Oltre agli autovelox, gli utenti ora possono segnalare anche la presenza di cantieri, corsie chiuse, veicoli in difficoltà sulla carreggiata e la presenza di detriti e altri oggetti pericolosi sulla strada. Queste nuove opzioni verranno rilasciate sia per la versione Android sia iOS.

Segnalare la presenza degli autovelox o di problemi sulla carreggiata è molto semplice: mentre si è in modalità navigazione, basta premere sull’icona “+” presente sulla parte destra dello schermo e si aprirà una finestra con diverse icone: autovelox, lavori in corsi, detriti. Scegliendo una delle opzioni, verrà segnalato anche agli altri utenti i problemi presenti sulla strada.

Quando arrivano le nuove funzionalità di Google Maps

Come annunciato da Google, le nuove funzionalità dovrebbero arrivare con il prossimo aggiornamento in rilascio nei prossimi giorni in tutto il Mondo sia per gli utenti Android sia iOS.