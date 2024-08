Google Pixel 8, lo sconto è incredibile: mai costato così poco

Oggi trovi il Google Pixel 8 con uno sconto del 31% e risparmi ben 250 euro su quello di listino. E puoi anche dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero

Fonte foto: MisterGadget.Tech

Quale è il momento perfetto per acquistare uno smartphone top approfittando di un super sconto? Quando un nuovo modello viene annunciato e quello precedente per restare competitivo deve diminuire il suo prezzo. Esattamente quello che accade oggi con il Google Pixel 8. Lo smartphone top dell’azienda di Mountain View è una delle sorprese di questi ultimi mesi e ha portato una ventata di freschezza nel settore grazie all’integrazione completa dell’intelligenza artificiale nelle funzionalità dello smartphone.

Per seguire le offerte e non perdere le migliori promozioni iscriviti gratuitamente ai nostri canali Telegram dedicati alle offerte di Tecnologia, di prodotti per la casa e per la cura della persona:

Come detto, lo smartphone di Google oggi è disponibile in offerta con un super sconto del 31% che fa scendere il prezzo al minimo storico e risparmi ben 250 euro su quello di listino. Lo puoi anche pagare a rate e approfitti di una delle migliori promo della giornata. Se stavi aspettando il momento giusto per acquistare un nuovo telefono, è arrivato oggi.

Google Pixel 8

Google Pixel 8 Pro

Google Pixel 8: prezzo, sconto e offerta Amazon

Sconto mai visto prima per il Google Pixel 8. Da oggi lo trovi su Amazon con uno sconto del 31% che fa scendere il prezzo a 549 euro, con un risparmio netto di 250 euro su quello di listino. Si tratta del minimo storico di quest’ultimo periodo e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate da 109,80 euro utilizzando il servizio Amazon presente nella pagina prodotto. Lo smartphone è già disponibile per essere inviato e lo ricevi a casa anche in meno di 24 ore. Per il reso gratuito hai quattordici giorni di tempo.

Google Pixel 8

Se cerchi un po’ più di prestazioni, trovi in offerta anche il Google Pixel 8 Pro. Su Amazon è disponibile con uno sconto del 30% e lo paghi 809 euro, con un risparmio di 350 euro su quello di listino. Hai anche la possibilità di dilazionare il prezzo in 5 rate a tasso zero.

Google Pixel 8 Pro

Google Pixel 8: caratteristiche tecniche

Come non partire dalla fotocamera, forse l’aspetto più interessante dello smartphone di Google. Si pensi alla funzionalità Scatto migliore, in grado di combinare foto simili in un’unica foto perfetta. Lo zoom ad alta definizione, invece, permette di fare primi piani super nitidi, il tutto senza la necessità di aggiungere un teleobiettivo. Esclusiva poi la funzionalità Macro, che offre colori vividi e un contrasto vibrante anche nei soggetti piccolissimi. Per quanto riguarda i video, invece, come non segnalare la Gomma Magica Audio, che permette di di ridurre i rumori fastidiosi di fondo; si pensi ai clacson delle automobili in città o al vento quando immortaliamo la natura.

Il chip Google Tensor G3 si basa sull’intelligenza artificiale di Google, per migliorare le performance del telefono (8 GB di RAM e 256 GB di memoria interna), ma anche per la migliore produzione di foto e video. La scocca, per quanto sottile, è robusto e antigraffio; oltre che resistente a polvere ed acqua. Molto comoda per chi viaggia la funzionalità Traduzione dal Vivo, in grado di interpretare le conversazioni di persona in 49 lingue in tempo reale, ma anche trascrivere messaggi e tradurre perfino cartelli. Connessione a internet sempre sicura, anche quando usi Wi-Fi pubblici: grazie alla VPN di Google One già integrata, che protegge le tue attività online a prescindere dall’app o dal browser web che usi.

Google Pixel 8

Google Pixel 8 Pro