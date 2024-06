Fonte foto: Google

Gli smartphone a marchio Google rappresentano la massima espressione di Android e, oltre a schede tecniche di fascia altissima, consentono agli utenti di accedere facilmente a tutto l’ecosistema del colosso di Mountain View, con molte novità in anteprima.

Non sorprende, quindi, che nonostante i prezzi non proprio accessibili i Google Pixel siano device molto apprezzati dai consumatori, soprattutto quelli più esigenti che cercano un prodotto di fascia alta e non vogliono scendere a compromessi.

E in questo senso, l’attuale top di gamma di Big G è il Google Pixel 8 Pro, un telefono con un comparto hardware di altissimo livello e che permette anche di accedere alle varie funzionalità AI dell’azienda di Mountain View offre.

Su Amazon questo device può essere acquistato in super offerta a un prezzo che scende sotto gli 850 euro arrivando al minimo storico.

Google Pixel 8 Pro: scheda tecnica

Il Google Pixel 8 Pro ha uno schermo OLED LTPO da 6,7 pollici, con una risoluzione 1.344×2.992 pixel, frequenza di aggiornamento variabile fino a 120 Hz e luminosità di picco di 2.200 nit. Sul display troviamo un vetro Corning Gorilla Glass Victus 2 che lo tiene al sicuro da urti accidentali e graffi.

Il processore è un Google Tensor G3 coadiuvato da un chip di sicurezza Titan M2, sviluppati da Big G stessa. Oltre a questo ci sono anche 12 GB di RAM e 128 GB di memoria di archiviazione, non espandibile.

Tre le fotocamere in dotazione: una principale è da 50 MP con stabilizzatore ottico dell’immagine (OIS), un’ultra-grandangolare da 48 MP e un teleobiettivo con zoom ottico 5x da 48 MP. La fotocamera frontale è da 10,5 MP.

Tra le particolarità del Google Pixel 8 Pro, molte funzionalità basate sull’intelligenza artificiale che aiutano l’utente a migliorare le proprie foto. Tra queste segnaliamo Gomma magica, che permette di eliminare elementi indesiderati dalle foto; Magic editor una suite AI per modificare le foto; Scatto Migliore che consente di scattare una sequenza di foto e, sempre grazie all’AI, riesce a dare vita all’immagine migliore estrapolando i vari dettagli dei vari scatti.

Le opzioni di connettività comprendono il 5G, il WiFi 7, il Bluetooth 5.3, l’USB-C 3.2, l’Ultra Wide Band, l’NFC e le varie tecnologie per il rilevamento della posizione tramite satelliti. Il comparto audio è composto da due altoparlanti compatibili con l’audio spaziale e due microfoni con cancellazione del rumore AI.

La batteria è da 5.000 mAh con ricarica via cavo da 30 W, ricarica wireless da 20 W e ricarica inversa. Il sistema operativo è Android 14 con ben sette anni di aggiornamenti garantiti e l’accesso anticipato alle nuove funzioni dell’azienda di Mountain View.

Presente, infine, la certificazione IP68, che attesta la capacità dello smartphone di resistere alla polvere e all’acqua anche in caso di immersioni.

Google Pixel 8 Pro: l’offerta su Amazon

Google Pixel 8 Pro è uno smartphone di fascia alta, un top di gamma che consente agli utenti di avere accesso tutta la migliore tecnologia hardware e software del colosso di Mountain View. Come anticipato non mancano le funzionalità AI che amplificano ulteriormente le potenzialità di questo smartphone.

Il prezzo di listino è di 1.099 euro, ma grazie a Amazon si scende fino a 849 euro (-23%, -250 euro) uno sconto interessante che rende un po’ più semplice l’acquisto di questo device.

