Google Pixel 8 Pro, un top di gamma a un prezzo pazzesco

Fonte foto: Google

A poche ore dalla presentazione ufficiale del nuovissimo Google Pixel 8a, su Amazon fanno la loro comparsa delle offerte molto interessanti che riguardano gli altri device prodotti da Big G.

Sicuramente da tenere sott’occhio, quella per il Google Pixel 8 Pro¸ il vero top di gamma del colosso della tecnologia che può essere acquistato a un prezzo davvero irripetibile.

Un’occasione per gli appassionati di tecnologia che possono portare a casa un telefono di fascia altissima spendendo un po’ di meno e garantendosi l’accesso a tutte le funzionalità AI che l’azienda di Mountain View offre ai suoi utenti.

Oltre a questo, parliamo di un dispositivo completo sotto ogni punto di vista, pienamente integrato nell’ecosistema di Google e sviluppato per adattarsi facilmente a qualsiasi situazione, garantendo sempre prestazioni e affidabilità.

Google Pixel 8 Pro – Google Tensor G3 e Titan M2 – Versione 12/128 GB

Google Pixel 8 Pro: scheda tecnica

Google Pixel 8 Pro ha un display OLED LTPO che misura 6,7 pollici, ha una risoluzione 1.344×2.992 pixel, refresh rate variabile fino a 120 Hz e una luminosità di picco di 2.200 nit. A protezione dello schermo c’è un robusto vetro Corning Gorilla Glass Victus 2.

Il processore è un Google Tensor G3 a cui si affianca un chip di sicurezza Titan M2, entrambi sviluppati da Big G. Per questa specifica offerta abbiamo anche 12 GB di RAM e 128 GB di memoria interna, non espandibile.

Il comparto fotografico comprende un sensore principale è da 50 MP (f/1.7) con stabilizzazione ottica dell’immagine (OIS), un sensore ultra-grandangolare da 48 MP (ƒ/1.9) e un teleobiettivo con zoom ottico 5x da 48 MP (ƒ/2.8). La fotocamera frontale è da 10,5 MP (ƒ/2.2).

Da segnalare anche la presenza di moltissime funzionalità AI per migliorare gli scatti, come la funzione Gomma magica, per eliminare facilmente elementi dalle foto, Magic editor¸ per migliorare gli scatti e Scatto Migliore che, partendo da una sequenza di foto, riesce a creare l’immagine migliore dai singoli dettagli dei vari scatti.

Sul fronte delle connessioni troviamo il 5G, il WiFi 7, il Bluetooth 5.3, l’USB-C 3.2, l’Ultra Wide Band, il chip per l’NFC e le varie opzioni per la geolocalizzazione dell’utente tramite satelliti. Il comparto audio comprende due speaker compatibili con l’audio spaziale e due microfoni con funzionalità AI per l’eliminazione del rumore.

La batteria ha una capacità di 5.000 mAh con ricarica cablata da 30 W, ricarica wireless da 20 W e ricarica inversa. Il sistema operativo è Android 14 con 7 anni di aggiornamenti garantiti e l’accesso anticipato alle funzionalità rilasciate da Google.

Infine il dispositivo è certificato IP68, ed è quindi in grado di resistere alla polvere e all’acqua anche in caso di immersioni.

Google Pixel 8 Pro: l’offerta su Amazon

Google Pixel 8 Pro è l’attuale top di gamma del colosso di Mountain View e in quanto tale ha al suo interno tutta la migliore tecnologia sviluppata da Big G e garantisce l’accesso a tutte le funzionalità basate sull’Intelligenza artificiale.

Parliamo di uno smartphone completo sotto ogni punto di vista, dai potentissimi processori sviluppati dallo stesso Google, fino ad arrivare all’ottimo comparto fotografico.

Il prezzo di listino di questo smartphone è di 1.099 euro, ma grazie alle offerte Amazon si scende fino a 879 euro (-20%, -220 euro) uno sconto decisamente interessante che potrebbe fare gola a molti.

Google Pixel 8 Pro – Google Tensor G3 e Titan M2 – Versione 12/128 GB