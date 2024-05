Google Pixel 8a ufficiale: scheda tecnica e prezzi

Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

Dopo le molte indiscrezioni delle settimane passate, Big G ha confermato ufficialmente l’arrivo del nuovissimo Google Pixel 8a, lo smartphone "economico" che va ad affiancarsi ai già ben noti Google Pixel 8 e Google Pixel 8 Pro.

Uno smartphone che riprende molto dai fratelli maggiori (incluso il processore) andando però a semplificare la dotazione tecnica, per garantire una buona affidabilità ma anche un prezzo più contenuto. Tornano anche su questo modello, le funzionalità basate sull’intelligenza artificiale che diventano, così, un po’ più alla portata di tutti.

Google Pixel 8a – Google Tensor G3 e Titan M2 – Versione 8/128 GB

Google Pixel 8a: scheda tecnica

Il nuovissimo Google Pixel 8a ha un display OLED da 6,1 pollici con funzione Always-on. Ha una risoluzione FHD+ (1.080×2.400 pixel), refresh rate variabile fino a 120 Hz e luminosità di picco fino a 2.000 nit. A protezione dello schermo abbiamo un robusto vetro Corning Gorilla Glass 3.

Il processore è un Google Tensor G3 affiancato da un co-processore dedicato alla sicurezza Titan M2, entrambi sviluppati da Big G ed entrambi già visti su Google Pixel 8 e Google Pixel 8 Pro. A questo bisogna aggiungere 8 GB di RAM e 128/256 GB di memoria, non espandibile.

Il comparto fotografico è composto da un sensore principale da 64 MP (ƒ/1.89) con stabilizzazione ottica dell’immagine (OIS) e stabilizzazione elettronica dell’immagine (EIS) e da un sensore ultra-grandangolare da 13 MP (ƒ/2.2). La fotocamera anteriore è da 13 MP (ƒ/2.2).

Come già visto per i device della Serie 8 sono disponibili diverse funzionalità basate sull’intelligenza artificiale sviluppate appositamente per le fotocamere, tra queste Scatto Migliore, che riesce a creare una foto migliore prendendo i singoli dettagli dalle immagini scattate in sequenza e Magic Editor, che permette di modificare in modo facile e veloce le foto.

Per quanto riguarda le connessioni abbiamo ovviamente il 5G, il WiFi 6E, il Bluetooth v5.3, il chip per l’NFC e le varie opzioni per la geolocalizzazione dell’utente tramite satelliti GPS, GLONASS, Galileo, QZSS e BeiDou.

Il comparto audio comprende due altoparlanti stereo e due microfoni con funzioni di eliminazione del rumore (incluso quello del vento) e miglioramento vocale. Presente anche la funzione Gomma Magica Audio che tramite l’AI riesce a "ripulire" l’audio per eliminare fastidiosi effetti in sottofondo.

Le altre funzionalità basate sull’intelligenza artificiale sono le stesse già viste sui Pixel 8, tra queste ci sono l’ormai celebre Cerchia e Cerca e tutte le opzioni per le telefonate come il Filtro Chiamate, Trascrivi la chiamata, Aspetta per me e Chiamata Nitida.

La batteria è da 4.492 mAh con ricarica via cavo da 18 W e ricarica wireless. Il sistema operativo è Android 14 con ben sette anni di aggiornamenti garantiti da Google e l’accesso anticipato alle nuove funzioni del sistema operativo.

Infine il dispositivo è certificato IP67 ed è quindi in grado di resistere alla polvere e all’acqua anche in caso di brevi immersioni.

Google Pixel 8a: prezzo e disponibilità

Il nuovo Google Pixel 8a arriverà ufficialmente il prossimo 14 maggio ma può essere già preordinato sullo store ufficiale di Google e su Amazon in quattro diverse colorazioni: Nero ossidiana, Grigio creta, Azzurro cielo e Aloe. Il prezzo suggerito per il pubblico è di

Google Pixel 8a – 12/128 GB: 549 euro

Google Pixel 8a – 12/256 GB: 609 euro

Google Pixel 8a – Google Tensor G3 e Titan M2 – Versione 8/256 GB