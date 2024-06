Big G anticipa a sorpresa l’evento Made by Google, in verrà presentata la nuova serie dei Google Pixel 9 e, probabilmente, Pixel Watch 3.

Fonte foto: Foto: Google

Nelle scorse ore Google ha lanciato una vera e propria notizia bomba per tutti i fan della sua serie di smartphone Pixel. L’azienda di Mountain View ha infatti annunciato a sorpresa il suo prossimo evento Made by Google, che si terrà eccezionalmente il 13 agosto, con un anticipo di quasi 2 mesi rispetto all’evento del 2023, svoltosi nel mese di ottobre. L’altra novità è la scelta della sede, poiché il nuovo keynote Google si svolgerà presso la sede dell’azienda a Mountain View (in California) e non a New York, come nell’edizione passata.

Google: possibile annuncio del pieghevole Pixel 9 Pro Fold

In questa nuova edizione dovrebbero essere annunciati gli attesissimi dispositivi Google Pixel 9, Pixel Watch 3 (ma forse anche Pixel Tablet 2). Inoltre, ci si aspetta anche qualche grande novità relativa all’assistente AI Gemini.

Sul sito ufficiale del Google Store dedicato al Pixel 9 Pro (dispositivo ormai dato per certo), Google ha sottolineato che il “Made by Google mostrerà cosa succede quando si unisce il meglio dell’intelligenza artificiale di Google e della piattaforma mobile Android”.

Inoltre, verranno presentate le ultime novità relative al portfolio dei dispositivi Pixel. Ciò potrebbe includere anche l’arrivo del Google Pixel 9 Pro XL e del nuovo smartphone pieghevole dell’azienda, il cui nome sarà molto probabilmente il Pixel 9 Pro Fold.

Google: Pixel 9 con funzionalità AI e novità di Pixel Watch 3

Di Google Pixel 9 non si sa ancora molto. Nel corso dei mesi sono state pubblicate alcune indiscrezioni ma, naturalmente, queste non sono mai state confermate. Ciò che sembra molto probabile è che la nuova serie di top di gamma potrebbe essere potenziata dall’intelligenza artificiale di Gemini, tecnologia sulla quale Google sta puntando moltissimo. Anche per quanto riguarda i prezzi, ci si potrebbe aspettare un rincaro rispetto alla precedente serie Google Pixel 8, proprio per via delle probabili funzionalità AI integrate.

Per quanto riguarda invece il Pixel Watch 3, secondo alcune recenti indiscrezioni, oltre alla versione standard, Google dovrebbe lanciare anche la versione Pixel Watch 3 XL. Questa versione dovrebbe avere un quadrante con display da 1,45 pollici, poco più grande rispetto agli 1,2 pollici previsti per il Pixel Watch 3. Naturalmente, quadrante più grande dovrebbe significare anche batteria più capiente. In definitiva, le dimensioni di questo smartwatch dovrebbero essere di 45 mm x 45 mm x 13,89 mm. Come accennato, considerando che si tratta di indiscrezioni, le caratteristiche ufficiali potrebbero anche essere diverse.

Google: la possibile strategia di Big G

L’azienda di Mountain View non ha spiegato il perché abbia deciso di anticipare di due mesi l’evento Made by Google. Tuttavia, ciò potrebbe essere una strategia interessante sia per evitare che vengano rivelati dettagli importanti sui dispositivi a pochi giorni dalla presentazione (com’è accaduto negli anni scorsi), sia per provare ad anticipare la concorrenza.

Apple dovrebbe presentare il nuovo iPhone 16 proprio nel periodo autunnale. Con la presentazione estiva, Google potrebbe prevedere di far arrivare sugli scaffali il suo top di gamma ancor prima che Apple presenti il suo flagship. Per scoprire tutte le novità di Pixel 9, Pixel Watch 3 e Gemini, non rimane che attendere l’inizio del Made by Google, che si terrà il 13 agosto prossimo alle 19 (ora italiana).