Fonte foto: Google

Google sta per aggiornare la sua gamma di smartphone. Dopo il recente lancio del Pixel 9a, modello destinato alla fascia media del mercato, l’azienda prepara ora il debutto della gamma Pixel 10 che, come per i Pixel 9 (in foto il 9 Pro XL), sarà composta da più varianti. Un rumor dell’insider MysteryLupin, confermato anche da Android Headlines, ha anticipato la possibile data del debutto dei nuovi smartphone Google che arriveranno sul mercato con Android 16.

Google Pixel 10: quando arrivano i nuovi smartphone

Secondo le informazioni disponibili oggi, Google punta a presentare in anteprima i nuovi Pixel 10 nel corso dell’estate. La data da segnare sul calendario è quella del 13 agosto. La nuova famiglia di smartphone di Google dovrebbe, quindi, arrivare nei negozi nel corso della seconda metà del mese di agosto. Si parla di spedizioni a partire dal 20 agosto. In questo modo, come fatto lo scorso anno, Google punta ad anticipare l’arrivo sul mercato degli iPhone, programmato come sempre a settembre.

Le specifiche dei nuovi Google Pixel 10

La nuova gamma Pixel 10 sarà composta da quattro varianti. Google, infatti, riproporrà lo stesso schema dei Pixel 9 con un modello base, chiamato semplicemente Pixel 10, e due modelli Pro, il Pixel 10 Pro e il Pixel 10 Pro XL. In arrivo c’è anche un nuovo Pixel 10 Fold, con display pieghevole che, come per la generazione precedente, non dovrebbe arrivare in Italia.

Tutta la gamma potrà contare sul SoC Google Tensor G5. Il chip garantirà un sostanziale incremento di prestazioni rispetto alla generazione precedente, anche grazie alla possibilità di sfruttare il processo produttivo a 3 nm di TSMC (le generazioni precedenti di Tensor sono state realizzate da Samsung). Al momento, però, le informazioni disponibili sono poche.

I modelli Pro e il Fold avranno 16 GB di RAM mentre il modello base dovrebbe continuare a partire da 12 GB di RAM. Google potrebbe, finalmente, passare alle memorie UFS 4.0, per garantire prestazioni superiori. Grande attenzione ci sarà al comparto fotografico. In attesa di maggiori dettagli in merito, è chiaro che Google punta a migliorare i risultati (ottimi) ottenuti dai Pixel 9.

Tutta la gamma sarà disponibile con Android 16 con tante nuove funzioni. La nuova versione del sistema operativo di Google dovrebbe essere pronta, con la prima versione stabile, già nel corso del mese di giugno. I Pixel avranno 7 anni di aggiornamenti e, quindi, arriveranno fino ad Android 23, con patch di sicurezza mensili e un supporto software al top del mercato.

Per ulteriori dettagli sui nuovi smartphone di Google bisognerà attendere le prossime settimane. Per il momento, Google non ha ancora confermato la data di lancio dei nuovi smartphone Pixel.