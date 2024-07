Google Pixel Pro 9 regalerà un anno di AI Gemini Advanced

Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

Fonte foto: Shutterstock

Manca pochissimo al prossimo Made by Google 2024 dove il colosso di Mountain View presenterà ufficialmente i nuovi Google Pixel 9, Goole Pixel 9 Pro, Google Pixel 9 Pro XL e Google Pixel 9 Pro Fold e sul web le indiscrezioni su questi nuovi device G diventano sempre più insistenti.

L’ultima in ordine di tempo anticipa un’informazione interessante: acquistando un Pixel 9 Pro (e naturalmente anche il modello XL e quello Fold) gli utenti riceveranno 1 anno gratis di Gemini Advanced, il modello AI più efficiente di Big G.

Google Pixel 9 e Gemini Advanced

Questa indiscrezione proviene direttamente da 9to5Google che ha lavorato sull’ultima beta dell’app di Google che il colosso della tecnologia ha caricato sul Play Store, trovando all’interno del codice dei riferimenti che suggeriscono, appunto, l’arrivo della prova gratuita per Gemini Advanced.

Bisogna ricordare, però, che non c’è ancora alcuna conferma al riguardo e Big G, alla fine, potrebbe decidere di non sbloccare affatto la funzionalità.

Nonostante questo, il riferimento all’interno del codice parla chiaro e, dagli screenshot condivisi si legge chiaramente “Ottieni un anno di Gemini Advanced con Pixel senza costi”.

Naturalmente, utilizzando il modello Advanced è possibile sbloccare al 100% le potenzialità di Gemini, cosa che potrebbe portare a bordo dei a Pixel 9 Pro, Pixel 9 Pro XL e Pixel 9 Pro Fold funzionalità avanzate e, chiaramente, riservate a questi top di gamma.

Per quanto riguarda il Pixel 9 base, invece, un’altra stringa del testo fa riferimento a “una prova di sei mesi”, anche qui nessuna conferma, ma non è da escludere che anche il modello “inferiore” possa accedere a delle funzionalità (magari con qualche limitazione) che richiedono il modello più avanzato dell’intelligenza artificiale di Google.

In un’altra stringa di codice si legge inoltre “Ottieni anche 2 TB di spazio di archiviazione” mentre altrove si fa riferimento a un “accesso prioritario alle nuove funzionalità”.

Se queste informazioni fossero confermate, sarebbe un bel colpaccio per i futuri possessori di un Pixel 9 che otterrebbero gratuitamente un abbonamento che altrimenti costerebbe 21,99 euro al mese.

La strategia di Google

La scelta di Google di offrire Gemini Advanced sui Pixel 9 e la stessa presentazione anticipata al 13 agosto fa parte di una strategia ben precisa che punta a battere sul tempo Apple e l’arrivo di Apple Intelligence (previsto per l’autunno), cosa che potrebbe spingere molti consumatori ad abbandonare Android a beneficio di iOS.

Oltretutto, questo è anche un modo per rendere accessibile a tutti Gemini Live, la nuova funzionalità AI che permette di conversare con il chatbot in maniera bidirezionale, in tempo reale e in modo naturale proprio come si farebbe con una persona in carne e ossa.

Questa caratteristica dovrebbe essere integrata totalmente all’interno dei prossimi smartphone dell’azienda di Mountain View e ridisegnare completamente la user experience del sistema operativo.

Questo, però, richiederà necessariamente il piano AI Premium di Google One e la prova gratuita del servizio dovrebbe essere proprio il tentativo di fare breccia nel cuore degli utenti e offrire loro funzionalità avanzate di cui non potranno più fare a meno, continuando a rinnovare l’abbonamento anche alla fine della prova gratuita.