Fonte foto: Google

Dopo i buoni risultati ottenuti con i Pixel 8 (in foto il Pixel 8 Pro) e il recente lancio del mid-range Google Pixel 8a, già disponibile in Italia, Google si prepara a svelare i nuovi Pixel 9. La gamma sarà composta da ben quattro modelli, con le novità Pixel 9 Pro XL e Pixel 9 Fold che andranno ad affiancarsi ai Pixel 9 e 9 Pro. Tutta la gamma utilizzerà il nuovo chip Google Tensor G4. Ad anticipare il debutto della nuova gamma c’è un nuovo video ufficiale.

Google Pixel 9: il video promo

Per supportare il lancio dei nuovi Pixel 9, Google ha diffuso un video teaser in cui riassume 22 motivi per passare a uno dei nuovi smartphone di Google. In particolare, il video, che dura pochi secondi, punta a sottolineare le potenzialità di Gemini, l’intelligenza artificiale di Google che sarà sempre più integrata negli smartphone Pixel con il debutto della nuova generazione. Tutti i motivi indicati da Google (è possibile stoppare il video per leggere, uno a uno, i motivi indicati da Google) sono legati a funzionalità con cui Gemini andrà ad arricchire gli smartphone.

Google Pixel 9: quando arriva

La data da segnare sul calendario è quella del prossimo 13 di agosto. Tra meno di un mese, infatti, Google mostrerà in anteprima la nuova gamma Pixel, nel corso dell’evento Made by Google che potrebbe portare al debutto anche diverse novità aggiuntive, sia in termini di prodotti (è in arrivo anche il Pixel Watch 3) che per quanto riguarda i servizi dell’azienda (con un focus su Gemini e sull’AI).

In arrivo, ci sono quattro smartphone:

Pixel 9

Pixel 9 Pro

Pixel 9 Pro XL

Pixel 9 Fold

Tutti e quattro avranno il SoC Google Tensor G4. Il Pixel 9 avrà un display da 6,24 pollici mentre il Pixel 9 Pro avrà un display da 6,34 pollici. Il Pixel 9 Pro XL, invece, avrà un display da 6,73 pollici, risultando, di fatto, l’erede del Pixel 8 Pro nel ruolo di nuovo flagship della casa americana. In arrivo c’è anche il Pixel 9 Fold, il pieghevole con display interno da 8,02 pollici e display esterno da 6,29 pollici, che andrà a sfidare il recente Galaxy Z Fold 6 di Samsung.

Per tutta la gamma è prevista la presenza di un pannello AMOLED (pieghevole sul Fold, per quanto riguarda il display interno) oltre che di un massimo di 16 GB di RAM (l’incremento della memoria RAM è necessario per l’elaborazione delle attività di intelligenza artificiale “on device”). Probabilmente, inoltre, sarà confermato anche il supporto software garantito ai Pixel 8 e, quindi, la nuova gamma Pixel 9 potrà sfruttare fino a 7 anni di aggiornamenti software da parte di Google. I quattro smartphone saranno i primi ad arrivare sul mercato con Android 15.