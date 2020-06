Google, quasi pronto il nuovo Chromecast: foto ufficiali

Fonte foto: XDA Developers 1 di 5 Nuovo Google Chromecast: come sarà Nome in codice "Sabrina", ma tutti lo chiameranno "Google Tv" o "Android Tv Dongle". Anche se Google potrebbe decidere di presentarlo con il brand Nest, chiamandolo "Nest Tv". Di cosa stiamo parlando? Della nuova versione del Google Chromecast che potrebbe arrivare entro fine estate e della quale XDA-Developers ha mostrato alcune immagini, tratte da un video di marketing interno a Google. Come sarà fatto il nuovo dongle per lo streaming di Google?

Fonte foto: XDA Developers 2 di 5 Google Sabrina: come è fatto L'aspetto di qeusto device è molto simile a quello del Google Chromecast, ma è più elegante. Sarà ovale e non più rotondo e verrà venduto in tre colori: bianco, nero e rosa. Dalle immagini sembrerebbe che la superficie di questo dispositivo di streaming sia morbida e gommosa. Il device sarà accompagnato da un telecomando, che al momento viene identificato semplicemente come "Google Remote".

Fonte foto: XDA Developers 3 di 5 Google Remote: come è fatto Dalle immagini ottenute da XDA-Developers si vede solo metà telecomando, con sette tasti in vista tra i quali quello dell'assistente digitale. Il Google Remote, quindi, avrà un microfono per permetterci di usare la voce per comandare la nuova Chromecast "Sabrina". In base agli accordi commerciali tra Google e Netflix o Amazon potrebbero essere presenti anche dei pulsanti dedicati al lancio di questi due servizi di streaming. Il colore del telecomando visto in foto è bianco, ma è facile supporre che sarà lo stesso del dongle. Quindi ci saranno anche le versioni nere e rosa.

Fonte foto: XDA Developers 4 di 5 Android Tv dongle: la nuova UI Per quanto riguarda l'interfaccia grafica del nuovo dongle Android Tv (o Chromecast, o Sabrina, o Nest Tv...) dalle immagini si nota una UI focalizzata più sui contenuti che su sulla piattaforma vera e propria. E' ad esempio presente una tab "Live", dalla quale è possibile selezionare i contenuti appena sono disponibili. Dalla stessa tab potremo accedere anche a YouTube TV. La schermata principale, invece, ha il box di ricerca in alto a sinistra e poi le tab "For you", "Movies", "TV", "Live, "Apps" e "My Library". Sarà poi presente anche una schermata specifica per l'assistente vocale, che comparirà quando faremo delle domande ad Assistant e ci proporrà, in basso, una lista di contenuti Web che potremo visitare.