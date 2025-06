Prezzo crollato per lo Xiaomi 15: lo sconto di oggi è esagerato

Fonte foto: Amazon

Tutto quello che cerchi in uno smartphone top di gamma, senza compromesso di alcun genere. Basta scorrere anche velocemente la scheda tecnica dello Xiaomi 15 per rendersi conto del gran lavoro fatto dai progettisti e tecnici del colosso cinese dell’elettronica di consumo.

Dal comparto hardware a quello fotografico, passando per batteria e sistema operativo, tutto è ottimizzato per offrire all’utente la miglior esperienza di utilizzo possibile. Un processore potente ed efficiente permette di eseguire anche gli applicativi più esigenti – giochi, app di fotoritocco o montaggio video – senza accusare rallentamenti o consumare eccessivamente la batteria. Il comparto fotografico – con tre sensori da 50 megapixel – permette di scattare foto in qualunque condizione di luminosità garantendo risultati professionali. E questo non è che la proverbiale punta dell’iceberg.

La promo di oggi su Amazon, poi, rende lo Xiaomi 15 più conveniente che mai. Grazie a un doppio sconto mai visto in precedenza porti a casa uno dei migliori smartphone in commercio a una cifra davvero interessante.

Xiaomi 15 a tasso zero su Amazon: sconto, rate e prezzo finale

Un doppio sconto da urlo, quello disponibile oggi sullo Xiaomi 15. Il flagship phone del produttore cinese è infatti disponibile al prezzo più basso mai fatto registrare su Amazon: comprandolo adesso risparmi centinaia di euro e fai un vero e proprio affare.

Lo Xiaomi 15 è disponibile con uno sconto fisso del 12% al quale si somma uno sconto al check-out di 142,44 euro. Come spiegato nelle condizioni, per usufruire del secondo sconto ti basta aggiungere il dispositivo al carrello: al prezzo verranno immediatamente dedotte le oltre 140 euro di sconto garantito da Amazon.

Grazie a questa promozione, lo Xiaomi 15 costa 737,56 euro anziché 999,90 euro come da listino. Il risparmio è considerevole: lo paghi 262,34 euro in meno rispetto al prezzo consigliato dal produttore.

Puoi inoltre optare per il finanziamento "Tasso zero con Cofidis", grazie al quale dilazionare il pagamento in 12 o 24 rate senza interessi.

Xiaomi 15 scheda tecnica: caratteristiche e funzionalità

Compatto e potente, lo Xiaomi 15 è equipaggiato con il processore Qualcomm Snapdragon 8 Elite (3 nm). Questo chipset octa-core di ultima generazione, con i suoi core Oryon V2 Phoenix, garantisce prestazioni eccezionali e un’efficienza energetica ottimizzata, rendendolo ideale per il gaming intensivo e il multitasking. Il comparto hardware del top di gamma Xiaomi si completa con 12 GB di RAM e 256 GB di spazio di archiviazione: più che sufficienti per eseguire più app in contemporanea senza accusare il minimo rallentamento.

Il display è uno dei punti di forza dello Xiaomi 15. Lo smartphone del produttore cinese monta un pannello LTPO AMOLED da 6.36 pollici con risoluzione 1200 x 2670 pixel (1.5K) e una frequenza di aggiornamento adattiva da 1 a 120Hz. Il display supporta Dolby Vision e HDR10+, con una luminosità di picco impressionante di 3200 nits, garantendo una visibilità eccellente anche sotto la luce diretta del sole e una resa cromatica vivida e accurata.

Sviluppato in collaborazione con Leica, il comparto fotografico si compone di tre sensori di livello professionale. La fotocamera principale principale monta un sensore da 50MP (apertura f/1.6) con Light Fusion 900 e stabilizzatore ottico. Al suo fianco troviamo un teleobiettivo da 50MP (f/2.0, 60mm) con zoom ottico 3x e OIS, ideale per i ritratti, e un sensore ultra-grandangolare da 50MP (f/2.2, 14mm, 115°) per catturare ampi panorami. La fotocamera frontale è da 32MP, perfetta per selfie e videochiamate di alta qualità.

La batteria da 5240mAh supporta la ricarica rapida cablata da 90W e wireless da 50W, garantendo tempi di ricarica ridotti. Il sistema operativo è Android 15 con l’interfaccia proprietaria Xiaomi HyperOS 2, che offre un’esperienza utente fluida e ricca di funzionalità smart.

