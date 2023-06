Lo strano rapporto dei tedeschi con Google Street View

In Germania, Google Street View non viene aggiornato da 15 anni: oggi, però, Google annuncia l'avvio del progetto per la mappatura del Paese

Street View è uno dei servizi più apprezzati di Google e rappresenta uno degli elementi principali di Google Maps, garantendo agli utenti la possibilità di accedere ad immagini aggiornate di una strada. Si tratta di una funzione molto apprezzata ma che, da anni, è fortemente limitata in Germania.

Il rapporto dei tedeschi con Street View è, infatti, molto particolare. Le immagini del servizio non sono state aggiornate da 15 anni, rendendo Street View molto limitato e, spesso, obsoleto per gli utenti tedeschi. Le cose, però, stanno per cambiare e la conferma arriva direttamente da Google.

Google aggiornerà Street View dopo 15 anni

Attualmente, Google Street View propone immagini del 2008 e del 2009 per le strade della Germania, risultando particolarmente obsoleto. Anche la copertura delle varie aree urbane risulta particolarmente limitata, soprattutto rispetto agli standard a cui Street View ci ha abituato in questi anni, con le sue immagini che arrivano anche in aree molto remote.

La situazione di Street View in Germania è legata a doppio filo alla normativa locale sulla privacy e agli ostacoli posti dagli stessi utenti tedeschi alla copertura del servizio. Di fatto, dopo il lancio, Google ha scelto di non aggiornare più le immagini, offrendoci oggi un interessante spaccato della Germania del 2008-2009, decisamente diversa dal presente.

Ora le cose cambiano: Google ha annunciato un importante aggiornamento per Street View, con l’obiettivo di portare finalmente immagini aggiornate (anche a vantaggio dei turisti che si recano in Germania). Il progetto del nuovo Street View tedesco prenderà il via a breve.

Street View riparte dal 22 giugno

A partire dal prossimo 22 di giugno, dopo anni di attesa,le auto di Street View torneranno a percorrere le strade tedesche, registrando video da trasformare in immagini per il servizio. Gli utenti tedeschi potranno seguire la mappatura del Paese in tempo reale, grazie ad una sezione dedicata del sito ufficiale.

Google, sul suo blog, ha chiarito di essere al lavoro con il Commissario per la protezione dei dati e la libertà di informazione in Germania per completare il progetto nel pieno rispetto della normativa vigente. Gli utenti tedeschi, inoltre, avranno la possibilità di opporsi alla mappatura.

Sarà possibile, infatti, sfocare (in modo irrevocabile) la vista di case e edifici dalle immagini di Street View presentando una richiesta dopo la pubblicazione delle immagini. Naturalmente, anche in Germania, Google continuerà a sfocare in automatico volti e targhe come già avviate in altri Paesi.

Nel frattempo, secondo un sondaggio effettuato da Google, circa il 91% degli utenti tedeschi valuta in modo positivo Street View, nonostante le immagini obsolete. È probabile, quindi, che gli utenti in Germania, questa volta, supporteranno il progetto, senza troppe opposizioni.