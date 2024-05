Google TV, l'intelligenza artificiale sbarca sui televisori di Google

Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

Tra le novità annunciate da Google l’arrivo di Gemini su Google TV, così da personalizzare l’esperienza degli utenti con contenuti in linea con le loro preferenze

Fonte foto: monticello / Shutterstock

Tra le varie novità presentate durante il Google I/O 2024, la conferenza per gli sviluppatori di Big G, il colosso della tecnologia si è soffermato anche su Google TV che, con i prossimi aggiornamenti, riceverà alcune funzionalità esclusive alimentate da Google Gemini.

Del resto, il discorso sull’intelligenza artificiale sta diventando sempre più centrale per le aziende che, proprio come Google, stanno ripensando proprio in questa direzione i servizi che offrono, allo scopo di migliorare la user experience e soddisfare pienamente le esigenze dei consumatori.

Google TV, cosa cambia con Gemini

Dalle dichiarazioni fatte nel corso del Google I/O, l’introduzione di Gemini all’interno delle Google TV avrà un compito ben specifico: consigliare agli utenti i contenuti in linea con le loro preferenze.

Fino a questo momento, i possessori di una smart TV con questo sistema operativo, hanno ricevuto consigli sui contenuti da guardare in base alla lista dei titoli e delle piattaforme a disposizione, aggiustando il tiro con le attività di visione degli spettatori.

Con l’arrivo delle nuove funzioni AI, l’obiettivo principale è quello di far diventare questi consigli ancora più mirati, con la possibilità di personalizzare la propria esperienza a 360° e in base al proprio gusto personale.

In questo senso, quindi, Gemini analizzerà nel dettaglio i contenuti guardati su Google TV e riorganizzerà i suggerimenti, in base a dei parametri specifici, che tengono in considerazione:

genere del film o della serie TV

trama

attori e preferenze dell’utente su determinati protagonisti

Partendo da questi elementi, l’AI scandaglierà le varie piattaforme a disposizione suggerendo i prodotti più adatti alle preferenze degli utenti, andando ben oltre la “semplice” lista di contenuti da guardare, ma arrivando anche a integrare informazioni su ciò che si andrà a riprodurre per permettere ai telespettatori di scegliere consapevolmente tra le varie proposte.

Addirittura l’AI sarà in grado di realizzare le schede informative dei vari contenuti, “costruendole” da zero se mancanti oppure aggiornando con maggiori informazioni quelle già esistenti.

Tuttavia, bisogna sottolineare che l’intelligenza artificiale non è infallibile e tra i contenuti proposti potrebbero esserci titoli non in linea col proprio gusto personale, almeno durante i primi utilizzi, quando il sistema ancora non è “tarato” a dovere.

Quando arrivano le funzioni AI

Per il momento le funzioni di Google Gemini su Google TV non hanno ancora una data d’uscita ufficiale, probabilmente il colosso di Mountain View rilascerà maggiori informazioni già dalle prossime settimane, illustrando magari la tempistica dell’aggiornamento.

Allo stesso modo, non chiaro nemmeno se le funzionalità basate sull’intelligenza artificiale arriveranno su tutti i modelli di smart TV sul mercato o se la cosa sarà destinata solo ad alcuni specifici dispositivi e, anche in questo caso, non resta che aspettare che Big G condivida maggiori informazioni al riguardo.