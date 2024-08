Finalmente Opera One è arrivato su iPhone

Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

Fonte foto: rafapress/Shutterstock

Opera One è ufficialmente disponibile su iPhone e su iPad. Per chi non lo sapesse si tratta del nuovo browser sviluppato da Opera che punta tutto su due caratteristiche principali: diverse funzionalità basate sull’intelligenza artificiale generativa e una nuova interfaccia modulare molto immediata, per renderne più semplice l’utilizzo da mobile.

La nascita di questo software risale allo scorso anno quando Opera ha fatto il suo ingresso nel mondo dell’AI, introducendo diverse opzioni per la navigazione sul Web e la generazione di testi e immagini; dopo qualche mese di attesa, l’app è finalmente disponibile anche su iOS e iPad OS e promette agli utenti una “rinnovata esperienza di navigazione“.

Le novità di Opera One

Il fulcro di Opera One è la nuova esperienza di navigazione permessa da una interfaccia semplice da usare con una sola mano. Oltre a questo gli utenti possono scegliere lo stile che preferiscono tra Navigazione standard, Pulsante di azione veloce e Ricerca in basso.

Per sfruttare al meglio le dimensioni del display, l’applicazione nasconde in automatico la barra superiore e la barra di ricerca inferiore durante lo scorrimento delle pagine web. Inoltre, per permettere agli utenti una navigazione senza distrazioni, il colore dell’interfaccia e delle barre di stato si autoregola in base alle pagine web.

Presenti anche nuove funzioni per i suggerimenti di ricerca, il completamento automatico delle parole e i suggerimenti per le parole successive.

L’altra grande novità è Aria, un chatbot AI sviluppato dall’azienda norvegese (che richiede anche un account a Opera) che ha il compito di migliorare la ricerca sul web e aiutare l’utente nella generazione di testo o codice e altre attività. Dettaglio da non sottovalutare, la piena compatibilità con le funzioni per l’input vocale (Voice Input) e per la generazione di immagini tramite il modello Imagen2 di Google.

Cambia anche la pagina iniziale: al posto del feed delle notizie di Google Discover trova posto un carosello di notizie, approfondimenti, aggiornamenti in tempo reale e suggerimenti su prodotti da acquistare. Infine, meritano una menzione a parte la sicurezza sul web e la privacy, perché su Opera One l’utente trova preinstallati un software ad blocker nativo e una VPN gratuita.

Come scaricare Opera One

Opera One può già essere scaricato gratuitamente dall’App Store sia per iPhone che per iPad ma è riportata la dicitura generica Opera: AI browser with VPN. È disponibile anche una versione desktop che permette anche ai possessori di Mac con chip prodotti da Apple di provare questo nuovo browser.