Grok, in arrivo l'applicazione per iOS

Grok sta per arrivare anche su iOS con un'app dedicata, attualmente in fase di beta testing: ecco le caratteristiche dell'app e le funzioni disponibili

Fonte foto: Ascannio / Shutterstock.com

Grok punta a ritagliarsi uno spazio di primo piano nel settore dei chatbot AI, con capacità di generare testi e immagini. Il tool sviluppato da xAI, una delle aziende di Elon Musk, è integrato nel social network e può accedere al web per recuperare le informazioni necessarie a rispondere alle richieste degli utenti che possono utilizzare Grok anche in versione gratuita (con alcune limitazioni).

Attualmente, per usare Grok è necessario utilizzare la versione web, accessibile tramite X. In arrivo, però, c’è un’app standalone: è iniziata la fase di beta dell’app per iOS di Grok, già disponibile per il download tramite l’App Store.

Grok per iOS: parte la beta

La versione beta dell’app di Grok per iOS è ora disponibile in alcuni mercati (al momento, l’Italia non è inclusa). Il periodo di test dovrebbe durare alcune settimane. Nel corso dei primi mesi del prossimo anno, quindi, xAI dovrebbe pubblicare l’app sull’AppStore, permettendo agli utenti iPhone e iPad di poter utilizzare il chatbot AI tramite un’app dedicata.

Le funzioni disponibili tramite app sono le stesse della versione web, compresa la generazione di immagini oltre alla possibilità di accedere al web e ai vari post disponibili su X. L’app ha un’interfaccia ottimizzata, in modo da poter accedere a tutti gli strumenti e le funzioni di Grok in modo semplice.

Altre versioni in arrivo

xAI punta a rendere Grok sempre più diffuso e utilizzato. Per farlo, è necessario semplificare l’accesso al chatbot per gli utenti. L’app iOS rappresenta un passaggio essenziale, soprattutto in Nord America. Lo step successivo è rappresentato da un’app per Android, in modo da raggiungere l’altra parte del mercato degli smartphone.

I piani di espansione, inoltre, prevedono ulteriori novità. In rampa di lancio, infatti, c’è anche una versione web. Come evidenziato da TechCrunch, infatti, xAI ha in programma il lancio di un sito dedicato (grok.com) che, attualmente, riporta la scritta “coming soon” che conferma l’arrivo di novità in futuro.

Nel prossimo futuro, non possiamo escludere l’arrivo di app per Windows e macOS, in modo da rendere Grok ancora più facile da utilizzare, come avviene ad esempio per ChatGPT. Il settore dei chatbot AI è ricco di alterantive e xAI punta a ritagliarsi, nel corso del prossimo futuro, un ruolo di primo piano.

Per utilizzare il chatbot potrebbe essere necessario effettuare il login con il proprio account X. Ulteriori dettagli sulle prossime mosse di xAI per quanto riguarda la diffusione di Grok dovrebbero arrivare nel corso dei primi mesi del 2025.