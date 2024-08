Grok, l'AI di Elon Musk è totalmente senza freni

Fonte foto: Grok/Flux

Tra le tante app per generare immagini con l’AI in modo facile a breve si aggiungerà anche Grok 2, che è l’AI di X (ex Twitter). La nuova funzione, basata sul FLUX.1 di Black Forest Labs, è stata appena annunciata da Elon Musk, ma al momento è riservata ai solo abbonati a X Premium.

Nonostante non sia ancora disponibile per tutti, però. Grok ha già scatenato un finimondo perché è, letteralmente, senza freni: con i giusti comandi è possibile creare immagini fake estremamente realistiche e altrettanto pericolose.

Barack Obama cocainomane e Kamala Harris incinta

Su X, in queste ore, si sta vedendo di tutto e di più. Una sorta di sagra del politicamente scorretto in cui chiunque abbia un account X Premium entra gratis ed è protagonista.

In particolare gli utenti americani si stanno sbizzarrendo con i candidati alle prossime elezioni presidenziali: Kamala Harris e Donald Trump.

Usando Flux tramite Grok, infatti, non è affatto difficile creare l’immagine dei due candidati felicemente insieme, ma con la Harris visibilmente incinta, apparentemente di Trump.

Lo stesso Trump è protagonista di migliaia di altre immagini, spesso con armi pesanti in mano.

Non manca nemmeno l’ex primo ministro inglese Boris Johnson che mangia le crocchette del cane.

Ma, soprattutto, non manca Barack Obama con una enorme quantità di cocaina sul tavolo.

Ultimo, ma non meno importante visto che Elon Musk ha apertamente appoggiato Donald Trump e sta finanziando la sua campagna elettorale, a quanto pare Grok tifa per i repubblicani.

Alla domanda "Immagina il 47mo presidente degli Stati Uniti" l’AI di Musk offre questa risposta:

Libertà di espressione o enorme problema?

Elon Musk ha pubblicato diversi post su X per mostrare quanto sia avanzata l’AI di Grok e quanto siano belle le immagini prodotte da Flux. Non ha però pronunciato parola sulla possibilità di usare il servizio per creare immagini fake pericolose come quelle che vi abbiamo mostrato.

Molti suoi follower, però, nei commenti si sono scatenati mostrando grande soddisfazione per una AI "di destra". Un utente, ad esempio, ringrazia Elon Musk per aver risposto alle aziende che producono "AI woke".

Tra queste aziende l’utente, molto probabilmente, inserisce anche Google che, lo ricordiamo, per molto meno ha ritirato il suo tool di generazione delle immagini tramite Gemini AI.

Quel generatore di immagini, infatti, era ritenuto troppo "woke" perché disegnava Papi donna e dai tratti nativi americani e soldati nazisti di colore e asiatici.