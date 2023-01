Le migliori stufette elettriche a basso consumo per scaldare casa

Con l’arrivo dell’inverno e con il costo dell’energia che lievita è sempre più importante avere una stufetta elettrica a basso consumo che riscaldi casa a spese contenute. Queste piccole alleate, facili da trasportare da una stanza all’altra a seconda delle necessità, sono infatti in grado di riscaldare gli ambienti in modo rapido ed efficiente, ma senza consumare troppa corrente. La bolletta ringrazia!

Sul mercato se ne trovano diversi tipi, alcuni dei quali sono dotati di funzionalità avanzate come il timer o il termostato. Noi di Libero Tecnologia abbiamo selezionato cinque tra i migliori modelli disponibili che si differenziano per potenza, design e prezzo. Ecco quali sono.

Stufetta De’Longhi HBC 3052T Caldobagno

La stufetta elettrica a basso consumo Caldobagno di De’Longhi è una certezza assoluta: oltre a scaldare, è anche dotata di funzione di termoventilazione estiva per dare sollievo dal calore. Con una ventola silenziosa e una modalità ECO-Silence che non impatta in bolletta, assicura massima sicurezza ed efficienza in qualsiasi stanza e situazione. È in grado di riscaldare o rinfrescare ambienti fino a 65 m³ ed facilmente maneggevole grazie alla pratica maniglia. Può anche essere utilizzata senza pensieri in bagno e lavanderia! Il Timer 24H consente di programmare l’accensione dell’apparecchio durante la giornata. I livelli di potenza proposti sono 3: 2200 W, 1400W e 800W.

De’Longhi HBC 3052T Termoventilatore Caldobagno, 3 livelli di potenza, TIMER 24H, Ventilazione estiva, Avvolgicavo

Stufetta Imetec Compact Air

Comoda, compatta ed economica: la stufetta elettrica a basso consumo Imetec Compact Air è la scelta budget ideale per riscaldare rapidamente ed efficacemente piccole e medie superfici. È dotata di potenza pari a 2000 W, permette di regolare facilmente la temperatura e con la funzione antigelo evita che la temperatura ambiente scenda al di sotto dei 5°C . Il doppio dispositivo di protezione misura costantemente i gradi in casa per evitare surriscaldamenti, quindi permette l’utilizzo in tutta tranquillità anche in piena notte. Ha inoltre un design non ingombrante, adatto a essere riposto anche negli angoli più piccoli, e una maniglia integrata per il comodo trasporto. Pesa solo 1.1 kg.

Imetec Compact Air, Termoventilatore piccolo e potente da 2000 W, funzione antigelo, dispositivo di protezione dai surriscaldamenti

Stufetta Imetec Eco Ceramic

Grande efficienza, ma senza sorprese in bolletta. Questa la promessa (mantenuta) dalla stufetta elettrica Eco Ceramic di Imetec, un termoventilatore elettrico che riscalda rapidamente che, grazie alla tecnologia a ceramica, riduce i consumi energetici del 40% rispetto alle concorrenti. È una soluzione estremamente versatile perché permette di scegliere tra 3 livelli di temperatura: fresca, calda e molto calda. È dotata anche del filtro antipolvere, particolarmente adatto agli allergici, e la funzionalità termostato ambiente consente di scegliere e mantenere la temperatura desiderata. Silenziosissima, è ideale anche in camera da letto perché non disturba il sonno. La potenza è di 2200 Watt.

Imetec Eco Ceramic – Stufetta elettrica con tecnologia ceramica, Basso consumo energetico, Silenzioso, 3 livelli di temperatura, Termostato ambiente

Stufetta Rowenta SO2210 Compact Power

Assolutamente da tenere in considerazione è anche la stufetta elettrica a basso consumo Rowenta Compact Power, un termoventilatore compatto ed ergonomico, facilmente trasportabile tra una stanza e l’altra grazie alla pratica maniglia, che è in grado sia di riscaldare che di rinfrescare gli ambienti più piccoli, ma anche quelli di medie dimensioni. Dotato di una potenza regolabile fino a 2000w, garantisce un elevato rendimento. I livelli di riscaldamento proposti sono 2, minimo e massimo, ma c’è anche una funzionalità rapida per dare in un istante un pizzico di calore dove serve. Le dimensioni sono 26 x 22 x 16.5 centimetri e il peso è 1.2 kg.

Rowenta SO2210 Compact Power Termoventilatore Potente e Compatto, Riscalda e Raffredda in Qualsiasi Stagione, 2000 W

Stufetta De’Longhi HFX25S20

Il termoventilatore a torre De’Longhi HFX25S20 è certamente uno dei migliori: grazie alla tecnologia ceramica, è in grado di bilanciare potenza ed efficienza energetica mediante autoregolazione, gestendo la potenza in uscita in base alla temperatura della stanza. Dotato di un’ampia resistenza, con protezione antigelo e sistema di sicurezza anti-ribaltamento per la base oscillante motorizzata, questo versatile dispositivo è utilizzabile anche per una ventilazione estiva.

È leggera, maneggevole e facilmente trasportabile tra le varie stanze. Con questa stufetta elettrica a basso consumo in ogni momento della giornata è possibile regalarsi un attimo di calore e tranquillità.

De’Longhi Termoventilatore Ceramico a Torre, 2 Livelli di Potenza, Telecomando, Timer 24 ore, Funzione Rotante ed Eco, Termostato di Sicurezza, per Stanze fino a 60 m3, 2000W, HFX25S20, Bianco/Nero