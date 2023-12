Gli smartphone da regalare a Natale

Fonte foto: dontree_m/iStock

Il regalo tecnologico più richiesto per Natale? Lo smartphone naturalmente. Le festività natalizie sono il periodo dell’anno in cui i telefoni diventano il prodotto più ricercato, desiderato e venduto. Se non sapete quale smartphone regalare al vostro partner, famigliare, amico, compagno o compagna di vita, questa guida all’acquisto vi aiuterà a trovare il modello che fa per voi. Abbiamo selezionato alcuni dei migliori modelli lanciati quest’anno e che sono anche disponibili in offerta su Amazon. Abbiamo scelto smartphone di tutte le fasce di prezzo, dai modelli premium (banalmente l’iPhone 15), fino a scendere agli entry level. Smartphone che vanno da un minimo di poco più di 100 euro fino a superare gli oltre 1.000 euro. Insomma, a voi non resta che scegliere quale modello acquistare e farlo in fretta: Natale si avvicina sempre di più e le scorte potrebbero terminare molto presto.

Vi ricordiamo che su Amazon per tutti gli acquisti effettuati in questi giorni, il periodo per il reso è esteso fino al 31 gennaio 2024. Puoi effettuare l’acquisto oggi e aspettare tranquillamente il 25 dicembre senza avere la paura di non poterlo rimandare indietro. Per alcuni modelli hai a disposizione anche il pagamento rateale di Amazon a tasso zero.

iPhone 15 Pro e iPhone 15

Partiamo con la scelta più scontata, ma al momento anche la più richiesta su Amazon, e non solo. Stiamo parlando logicamente dell’iPhone 15 e dell’iPhone 15 Pro, i due smartphone premium lanciati sul mercato dall’azienda di Cupertino. L’ottima notizia è che sul sito di e-commerce li trovi anche in offerta e con un ottimo sconto che ti permette di risparmiare qualche centinaio di euro e di fare un super affare. Oltre alla possibilità di dilazionare il pagamento in cinque rate a tasso zero.

L’iPhone 15 è in offerta con uno sconto di ben 100 euro che fa scendere il prezzo a 879 euro. Il prezzo è sicuramente elevato, ma si tratta sempre di uno dei migliori telefoni disponibili sul mercato. Una delle novità principali di questo dispositivo è la presenza della Dynamic Island, un’isola dinamica presente nella parte superiore dello smartphone e con la quale puoi interagire e gestire le app più utilizzate, come ad esempio Spotify. Ottimo anche il comparto fotografico caratterizzato da un doppio sensore con fotocamera principale da 48 megapixel. Per il resto è il classico ottimo smartphone Apple.

iPhone 15

Con l’iPhone 15 Pro si sale leggermente di livello e di prezzo. Su Amazon è disponibile in offerta al minimo storico con il prezzo che scende a 1.149 euro. Hai la possibilità di rateizzare il pagamento in cinque rate a tasso zero utilizzando il servizio presente nella pagina prodotto e offerto dal sito di e-commerce. Quali sono le principali differenze con la versione normale? In primis l’iPhone 15 Pro è realizzato con una scocca in titanio che lo rende allo stesso tempo più leggero e resistente. Il display è un Super Retina XDR da 6,1" con tecnologia ProMotion che permette al refresh rate di arrivare fino a 120 Hz. Tutto qui? Certo che no. Sotto la scocca trovi il nuovo processore A17 Pro in grado di assicurare prestazioni incredibili. Nella parte posteriore, invece, c’è un nuovo sistema di fotocamere professionali con sensore principale da 48 megapixel e teleobiettivo 3x.

iPhone 15 Pro

Galaxy S23

Il Galaxy S23 è uno dei tre smartphone premium lanciati da Samsung quest’anno. Si tratta del modello "base", se di base su può parlare, visto che si tratta di uno dei migliori telefoni disponibili sul mercato. Il Galaxy S23 è dotato di una scheda tecnica che può sembrare banale, ma che in realtà nasconde dei veri e propri tesori, a partire da un comparto fotografico di livello superiore, grazie anche alla tecnologia Nightography che permette di scattare ottime foto e di registrare video perfetti quando c’è poca luce. Lo abbiamo inserito in questa guida all’acquisto anche per un altro motivo, l’offerta disponibile oggi su Amazon. Infatti il Galaxy S23 è disponibile con un ottimo sconto del 29% che ti fa risparmiare quasi 300 euro sul prezzo di listino. Un vero best buy e una promo da cogliere al volo.

Galaxy S23

Google Pixel 7a

Scendiamo un po’ di livello, ma non nella qualità generale dello smartphone. Nella categoria "ottimi smartphone da regalare a Natale" rientra sicuramente anche il Google Pixel 7a. E non potrebbe essere altrimenti. Si tratta di uno smartphone realizzato con ottime componenti e dotato di un sistema di fotocamere di livello assoluto. A bordo anche l’innovativo processore Tensor G2 prodotto da Google e presente anche in dispositivi di fascia molto più alta. La batteria ti accompagna fino a fine giornata senza troppi patemi. Su Amazon è in offerta al minimo storico e lo paghi 399 euro grazie allo sconto del 21%. Disponibile il pagamento rateizzato a tasso zero.

Google Pixel 7a

Samsung Galaxy A34

Nella fascia tra i top di gamma e i medio di gamma rientra sicuramente il Galaxy A34. Si tratta di uno degli smartphone di punta lanciati quest’anno dal produttore sud-coreano ed è dotato di un’ottima scheda tecnica. Processore prestazionale, schermo Super AMOLED da 6,6" con refresh rate fino a 120 Hz che lo rende molto fluido e scorrevole con le app sociale e i videogame. Ottimo anche il comparto fotografico posteriore grazie a un sensore principale da 48 megapixel con stabilizzatore ottico dell’immagine e fotocamera ultragrandangolare da 8 megapixel. La batteria da 5.000mAh ti accompagna fino a fine giornata senza troppi problemi e nel momento del bisogno puoi chiedere aiuto alla ricarica rapida. Su Amazon lo trovi in offerta speciale con uno sconto del 35% e lo paghi 304,38€. Un’occasione da non farsi scappare.

Samsung Galaxy A34

Oppo Reno8

Sulla stessa fascia di prezzo e di prestazioni del Galaxy A34 trovi anche l’Oppo Reno8. Lo smartphone medio di gamma del produttore cinese è disponibile in offerta al minimo storico su Amazon e riesci a risparmiare ben 100 euro sul prezzo di listino. Ottimo schermo da 6,4 pollici con certificazioni per Netflix e Amazon Prime Video, batteria che dura tutto il giorno, processore prestazionali e soprattutto una tripla fotocamera posteriore con sensore professionale Sony da ben 50 megapixel. Nella parte frontale, invece, una fotocamera Sony da 32 megapixel per selfie perfetti in ogni situazione. Non approfittare di questa super promo è sarebbe un grandissimo errore.

Oppo Reno8

realme 11 Pro

Anche in questo 2023 realme ha lanciato sul mercato smartphone con un ottimo rapporto qualità-prezzo che diventa addirittura straordinario quando sono in offerta. Come accade in questo periodo su Amazon per il realme 11 Pro. Lo smartphone è dotato di uno schermo leggermente curvo con refresh rate fino a 120Hz che lo rende fluido e scorrevole in ogni situazione. Ottima la fotocamera principale ProLight da ben 100 megapixel e con stabilizzatore ottico dell’immagine. La batteria da 5000mAh è la miglior compagna possibile nella vita di tutti i giorni e supporta anche la ricarica SUPERVOOC da 67 W che ti permette di avere il 100% di autonomia in poco più di mezzora. Sul sito di e-commerce è disponibile in offerta con uno sconto top del 26% e lo paghi solamente 279,99€.

realme 11 Pro

Xiaomi Redmi Note 11 Pro+

Uno dei migliori smartphone per rapporto qualità-prezzo che puoi trovare oggi su Amazon. Lo Xiaomi Redmi Note 11 Pro+ è quanto di meglio possa offrire il mercato in questo momento, grazie soprattutto alla promo di Natale di Amazon che fa scendere il prezzo a 244,99€. Lo sconto è di ben il 39% e risparmi più di 150 euro sul prezzo di listino. Le caratteristiche che risaltano subito all’occhio: processore super prestazione, schermo da 6,7 pollici con refresh rate fino a 120 Hz e soprattutto una fotocamera principale da ben 108 megapixel. Difficile trovare qualcosa di meglio allo stesso prezzo e con le stesse caratteristiche. A tutti gli effetti è un vero top di gamma.

Xiaomi Redmi Note 11 Pro+

HONOR Magic5 Lite

Altra promo da cogliere al volo in questo periodo su Amazon. Sempre nella categoria dei medio di gamma trovi anche l’Honor Magic5 Lite. Da quando il produttore cinese è tornato sul mercato europeo ha regalato tantissime soddisfazioni grazie ai suoi dispositivi performanti e con ottime qualità. Su questo Honor Magic5 Lite trovi un display FullView da 6,67 pollici e refresh rate fino a 120 Hz (una caratteristica che accomuna molti telefoni di questa fascia di prezzo) e una fotocamera principale da 64 megapixel con cui puoi toglierti grosse soddisfazioni. Per chiudere anche una batteria da 5.100mAh che copre fino a due giorni senza problemi.

Honor Magic5 Lite

OnePlus Nord CE 3 Lite

Anche OnePlus si inscrive in questa guida all’acquisto e lo fa con un ottimo telefono medio di gamma. Stiamo parlando del OnePlus Nord CE 3 Lite che trovi su Amazon con uno sconto del 30% e costa 229,90€. Un prezzo eccezionale per un dispositivo dotato di una tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 108 megapixel. Ottimo anche lo schermo molto ampio e con la classica frequenza di aggiornamento fino a 120 Hz. Sotto la scocca, invece, è presente il processore Snapdragon 695 con modem 5G incluso. A questo prezzo è un vero affare.

OnePlus Nord CE 3 Lite

TCL 40SE

Se siete alla ricerca di uno smartphone economico in grado di assicurare buone prestazioni, il TCL 40SE è quello che fa al caso vostro. Si caratterizza per un display da 6,75" molto fluido e con ottimi colori, processore prestazionale accompagnato da 6GB da RAM e ben 256GB di memoria interna, e per una fotocamera posteriore con sensore principale da ben 50 megapixel. Su Amazon è disponibile in offerta con uno sconto del 37% e lo paghi solamente 139 euro. Un vero affare da non farsi sfuggire.

TCL 40SE

Realme Narzo 50A Prime

Chiudiamo questa guida all’acquisto degli smartphone da regalare a Natale con un altro telefono entry level. Questa volta si tratta del realme Narzo 50A Prime, dispositivo che assicura tutte le funzionalità principali ed è anche abbastanza scattante rapportato al prezzo a cui lo trovi oggi. Su Amazon, infatti, è disponibile a 109,99€ con uno sconto del 32% rispetto a quello di listino. Dotato di un ottimo display da 6,6 pollici e di una tripla fotocamera con sensore principale da 50 megapixel. La batteria da 5000mAh assicura un’autonomia fino a due giorni.

Realme Narzo 50A Prime