HG TV, cosa trasmette il nuovo canale del digitale terrestre

30 Gennaio 2020 - Cambia di nuovo la guida Tv del digitale terrestre: dopo l’arrivo, nei giorni scorsi, del canale Cine34 di Mediaset ora tocca a Discovery Italia lanciare un nuovo canale. Si chiama HG TV e sarà trasmesso a partire dal 2 febbraio. Per chi non lo sapesse, HGTV sta per Home&Garden TV. E questo già dice molto su cosa trasmetterà.

Innanzitutto, però, prepariamoci ad un nuovo cambio di numerazione: HGTV verrà trasmesso al canale 56 della guida TV, lasciato libero da MotorTrend che nel frattempo passerà al 59, a sua volta lasciato libero dalla defunta Alpha di De Agostini che ha spento definitivamente il segnale il 31 dicembre 2019. Tutto questo, ovviamente, ci costringerà ad una ennesima risintonizzazione del decoder o della Tv. Da notare che Discovery sta investendo parecchio sul digitale terrestre italiano che, evidentemente, trova molto appetibile: dal 2 febbraio, infatti, i canali di questo brand saranno ben otto, dei quali sette sono canali tematici (HG TV incluso) e solo uno (NOVE) è un canale generalista.

Cosa trasmette HGTV

HGTV sarà una rete dedicata alla casa e al giardinaggio, con un target prevalentemente femminile. Il lunedì, ad esempio, sarà trasmesso “Cortesie per gli ospiti B&B“, il martedì “Ho vinto la casa alla lotteria“, il mercoledì “Vado a vivere…Minicase“, il giovedì ci sarà Paola Marella (ormai un volto storico di Discovery Italia) con “Cerco casa disperatamente” e “Vendo casa disperatamente“, il venerdì “Hawaii Life” e il sabato “Cerco casa su misura“. Successivamente arriveranno anche programmi dedicati agli amanti del giardinaggio, oltre che dell’arredamento e delle ristrutturazioni. Tra gli sponsor ufficiali di questo nuovo canale ci sono Findus, Idealista, Velux e Via Roma 60.

Come sintonizzare HGTV

Per vedere HGTV al canale 56 (e MotorTrend al 59) dovrebbe bastare la risintonizzazione automatica del televisore o del decoder. Qualora il nuovo canale non dovesse spuntare nella guida dovremo procedere ad aggiungere il canale 44 HUF (frequenza 658 MHz). Solo se viviamo in Sardegna, Liguria, Toscana, Umbria o in provincia di Viterbo, invece, dovremo inserire il canale 32 UHF (frequenza 562 MHz). Sarà possibile guardare HGTV anche in streaming on demand, sul sito o con le app Android e iOS di Dplay.