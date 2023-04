Hisense, lo smart TV da 50 pollici al minimo storico: offerta imperdibile

Spesso e volentieri, è più facile a dirlo che a farlo. Scegliere uno smart TV medio gamma senza sbagliare acquisto è un’impresa più complessa di quanto si possa immaginare: l’offerta è ampissima e non sempre gli apparecchi in offerta garantiscono la qualità video promessa.

Per questo motivo vale la pena puntare su marchi conosciuti per la loro capacità di vendere prodotti caratterizzati da un ottimo rapporto qualità/prezzo. Hisense, ad esempio, è maestro in questo. Uno smart TV come lo Hisense 50E78HQ sfrutta la tecnologia Quantum Dot per assicurare un’esperienza visiva di altissimo livello, con colori e immagini realistici come non mai. E grazie all’offerta top di oggi su Amazon, lo si acquista a un prezzo davvero interessante: puoi risparmiare più di 200 euro sul prezzo di listino.

Hisense 50E78HQ, smart TV QLED da 50 pollici

Hisense 50E78HQ scheda tecnica: caratteristiche e funzionalità

La tecnologia Quantum Dot, unita al Direct Full Array, permettono allo smart TV Hisense della serie E7H di garantire un’esperienza video di livello assoluto. La prima mostra oltre 1 miliardo di sfumature di colori, per immagini realistiche come non mai; la seconda, invece, massimizza i contrasti per neri profondi quasi come quelli di uno smart TV OLED. Il risultato è eccezionale: la luminosità è omogenea e le immagini di film, serie TV e altri programmi perfette in ogni dettaglio.

A questo si uniscono poi le varie modalità di visione, che permettono di ottimizzare automaticamente le impostazioni video per assicurare una visione ottimale con tutti i programmi preferiti. Non solo: la modalità Game mode, ad esempio, riduce i tempi di risposta e garantendo un’esperienza videoludica ottimale.

La piattaforma proprietaria Vidaa completa poi il pacchetto, mettendo a disposizione funzionalità smart avanzate e app di ogni genere tra le quali scegliere. Potrete così accedere a migliaia di contenuti multimediali tra film, serie TV, manifestazioni sportive ed eventi di ogni genere, oltre a poter effettuare il mirroring dello smartphone in maniera semplice e istantanea. La compatibilità con Alexa e gli altri assistenti vocali dà infine la possibilità di controllarne le funzionalità con semplici comandi vocali.

Hisense, lo smart TV 50 pollici mai così conveniente: sconto e prezzo finale

Acquistando oggi lo Hisense 50E78HQ su Amazon sarà possibile risparmiare 200 euro sul prezzo consigliato dal produttore cinese. Lo smart TV è scontato del 33% e costa 398,99 euro anziché 599,00 euro.

Allo sconto mai visto prima, poi, si aggiunge anche la possibilità per gli iscritti ad Amazon Prime di pagare a rate senza interessi e senza spese di istruttoria. Sarà sufficiente scegliere la modalità di pagamento rateale prima di aggiungere il prodotto al carrello e poi proseguire con l’acquisto. Optando per l’acquisto a rate a interessi zero lo smart TV Hisense da 50 pollici costa 75,82 euro al mese per cinque mesi.

