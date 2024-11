Smart TV Hisense, col Black Friday di Amazon il 43 pollici è al minimo storico

Fonte foto: Hisense

Acquistare una nuova smart TV non è sicuramente una spesa da fare a cuor leggero e per chi vuole risparmiare qualcosa e portare a casa un prodotto di buona qualità, questo è il momento migliore perché si possono sfruttare gli sconti del Black Friday di Amazon.

Tra i prodotti più interessanti c’è la smart TV Hisense QLED 43E77NQ, un televisore che coniuga un design essenziale che si adatta a ogni contesto e tante funzioni smart che possono soddisfare anche gli utenti più esigenti, da quelli che vogliono accedere facilmente alle piattaforme di streaming, fino ai gamer che cercano un apparecchio da utilizzare con le proprie console.

Con le offerte sull’e-commerce il prezzo di questo device scende sotto i 300 euro arrivando al minimo storico e con uno sconto così, passare oltre è molto difficile.

Smart TV Hisense – Schermo da 43 pollici – Sistema operativo VIDAA U7

Smart TV Hisense: scheda tecnica

La smart TV Hisense QLED 43E77NQ ha uno schermo che misura 43 pollici, con risoluzione 4K (3.840×2.160 pixel) e frequenza di aggiornamento a 60 Hz. Il televisore è compatibile coi formati HDR¸HDR10, HDR10+, Dolby Vision e HLG (Hybrid Log Gamma).

Non mancano nemmeno diverse funzioni basate sull’intelligenza artificiale come l’AI Sport Mode e la Smooth Motion che permettono di migliorare l’immagine sullo schermo per una resa visiva di qualità anche per le immagini in rapido movimento. Con la Filmmaker Mode, invece, è possibile guardare i propri contenuti preferiti senza l’elaborazione post-produzione e con la stessa qualità con cui sono stati immaginati dal regista.

Il sistema operativo è VIDAA U7, un software sviluppato direttamente da Hisense, che permette all’utente di accedere a uno store con moltissime applicazioni, incluse quelle per le principali piattaforme di streaming come: Prime Video, Netflix, Disney+, DAZN, YouTube, NOW, Paramount+, RaiPlay e Mediaset Extra.

Non manca nemmeno Vidaa Free, la piattaforma FAST di Hisense, che offre molti canali in streaming da vedere gratuitamente ma con annunci pubblicitari. Per chi preferisce, invece, un utilizzo più classico, c’è anche il decoder per il Digitale Terrestre di seconda generazione DVB-T2 e quello satellitare DVB-S2 per Tivùsat.

Per quanto riguarda le connessioni ci sono tre ingressi HDMI 2.1 (uno con eARC), due porte USB 2.0, l’ingresso Ethernet, l’uscita ottica, l’ingresso per il jack da 3,5 mm e, cosa ormai rara, gli ingressi RGB una particolarità interessante che consente di collegare al televisore un vecchio lettore DVD o una console per il retrogaming. Tra le connessioni wireless, invece, ci sono il WiFi 5 e il Bluetooth.

Sul fronte dell’audio ci sono due speaker da 7 W compatibili con Dolby Atmos e DTS VIRTUAL X, una tecnologia sviluppata per la virtualizzazione degli altoparlanti che permette di simulare un suono tridimensionale ma senza il bisogno di posizionare speaker aggiuntivi.

Inoltre questa smart TV è compatibile anche con Alexa o VIDAA Voice (l’assistente vocale di Hisense) utili per gestire l’apparecchio tramite comandi vocali e di accedere ai vari dispositivi per la smart home.

Presente, infine, la Game Mode Plus che consente di rilevare automaticamente le console connesse al televisore attivando funzioni specifiche per il gaming come l’Auto Low Latency Mode, che abbassa l’input lag e il Variable Refresh Rate, che permette alla TV di adattarsi al refresh rate della console.

Sempre in materia di gaming è molto interessante anche la Game Bar che mostra sullo schermo le impostazioni del televisore e le metriche del gioco (FPS, HDR e VRR) aiutando l’utente a ottimizzare al meglio la TV in base alle proprie esigenze.

Smart TV Hisense QLED 43E77NQ: l’offerta su Amazon

Il prezzo di listino della Hisense QLED UHD 43E77NQ è di 399 euro ma, grazie alle offerte Amazon in occasione del Black Friday è possibile portare a casa questa smart TV a 299 euro (-25%, -100 euro) uno sconto da non sottovalutare e che bisogna cogliere al volo.

Smart TV Hisense – Schermo da 43 pollici – Sistema operativo VIDAA U7