Hisense Party Rocker One, un party speaker a un prezzo top

Hisense Party Rocker One è uno speaker da 300 W, la soluzione ideale anche per le feste all’esterno o in ambienti di grandi dimensioni. Oggi è in offerta su Amazon

Fonte foto: Hisense

L’estate è alle porte e per tutti quegli utenti che non vedono l’ora di organizzare feste leggendarie, la prima cosa fa fare è acquistare un party speaker.

Parliamo di dispositivi potenti, versatili e con tantissime funzionalità pronte a rendere indimenticabile ogni momento passato in compagnia dei propri amici. Insomma si tratta di un sistema per l’intrattenimento a 360°, semplice e immediato e che, soprattutto, non ha bisogno di alcuna installazione o configurazione particolare: basta collegare una fonte esterna tramite Bluetooth e il gioco è fatto.

E tra i prodotti più interessanti su Amazon spicca sicuramente l’Hisense Party Rocker One che può essere acquistato in super offerta a meno di 250 euro.

Hisense Party Rocker One – Potenza complessiva 300 W – Bluetooth 5.0

Hisense Party Rocker One: scheda tecnica

Hisense Party Rocker One è un party speaker con una potenza di 300 W, la soluzione ideale, insomma, animare qualsiasi tipo di festa, anche quelle all’aperto o in ambienti di grandi dimensioni. Inoltre, grazie al sistema LED integrato, questo dispositivo può fungere anche da impianto luci.

Oltretutto parliamo di un prodotto praticamente Plug&Play e gli utenti non dovranno fare altro che collegare il proprio smartphone (o qualsiasi altro device compatibile) via Bluetooth 5.0 e mandare in riproduzione i propri contenuti preferiti in modo facile e veloce. In alternativa si possono utilizzare gli ingressi AUX e USB Audio.

Altre due funzionalità interessanti sono la Modalità Karaoke¸ che consente di utilizzare fino a due microfoni contemporaneamente (microfoni venduti separatamente) e la Modalità Ultimate Party Starter che consente di aggiungere effetti sonori ai brani in riproduzione in tempo reale.

Inoltre, grazie al jack d’ingresso è possibile collegare allo speaker anche una chitarra, trasformandolo (con tutti i limiti del caso) in un vero e proprio amplificatore da portare facilmente in giro.

Per gestire le impostazioni dello speaker si può utilizzare il comodo pannello posizionato nella parte superiore del dispositivo che, oltre ai vari controlli, comprende anche un charging pad per caricare smartphone, tablet e qualsiasi dispositivo compatibile con la ricarica wireless. Il pannello è certificato IPX4, ed è quindi resistente anche agli schizzi d’acqua.

Infine l’ultima caratteristica interessante di questo device è la presenza di quattro batterie da 2.500 mAh, che garantisce un’autonomia di circa 15 ore di riproduzione musicale continua.

Hisense Party Rocker One: l’offerta su Amazon

Hisense Party Rocker One ha un prezzo di listino è di 279 euro che grazie all’offerta Amazon scendono fino a 249 euro (-11%, -30 euro) un piccolo sconto che visto l’arrivo della bella stagione potrebbe convincere gli indecisi a fare questo passo

Hisense Party Rocker One – Potenza complessiva 300 W – Bluetooth 5.0