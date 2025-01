Fonte foto: Hisense

La Smart TV Hisense 55U62NQ è la scelta perfetta per chi vuole acquistare un televisore moderno e ricco di funzioni avanzate. Su questo modello spicca sicuramente un pannello Mini-LED da 55 pollici con risoluzione 4K che garantisce immagini nitide e colori brillanti, ideali per il cinema, lo sport e il gaming.

Grazie al sistema operativo VIDAA U7, inoltre, l’utente ha a disposizione un’interfaccia intuitiva con accesso diretto alle principali piattaforme di streaming e molte altre applicazioni, scaricabili dallo store proprietario. A questo si aggiungono funzioni intelligenti come il controllo vocale e la gestione dei device per la smart home.

Grazie all’offerta Amazon, il prezzo di questo apparecchio scende sotto i 500 euro, uno sconto da non sottovalutare che rappresenta un’occasione imperdibile per chi cerca qualità e innovazione ma senza spendere cifre esagerate.

Smart TV Hisense 55U62NQ – Schermo da 55 pollici Mini-LED – Sistema operativo è VIDAA U7

Smart TV Hisense 55 pollici: scheda tecnica

La smart TV Hisense 55U62NQ ha un pannello Mini-LED che misura 55 pollici, ha una risoluzione 4K (3.840×2.160 pixel) e refresh rate a 60 Hz. il televisore è compatibile con i formati HDR, HDR10+, Dolby Vision IQ e HLG.

Il processore a bordo è un Hi-View Engine in grado di ottimizzare in automatico i contenuti in riproduzione. Grazie alla tecnologia Total Ambient Adaptive, inoltre, questo apparecchio è in grado di ottimizzare le scene in base all’ambiente in cui viene posizionato, regolando luminosità e temperatura del colore in relazione al contesto.

Il sistema operativo è VIDAA U7 sviluppato direttamente da Hisense e permette anche di accedere anche all’apposito store digitale dove scaricare decine di applicazioni incluse quelle per le principali piattaforme di streaming come PrimeVideo, Netflix, Disney+, DAZN, YouTube, NOW, RaiPlay e Mediaset Extra.

Non manca, Vidaa Free, la piattaforma FAST di Hisense dove vedere tantissimi contenuti in streaming gratuiti ma con annunci pubblicitari. Per chi preferisce un’attività di visione più classica, ci sono anche il decoder per il Digitale Terrestre di seconda generazione DVB-T2 e quello satellitare DVB-S2 per Tivùsat.

Per quanto riguarda le connessioni ci sono: tre porte HDMI 2.1 (di cui una con eARC), due porte USB 2.0, l’Ethernet, l’ingresso ottico e l’ingresso per le cuffie. Tra le connessioni wireless, invece, ci sono WiFi 5 e Bluetooth. Questa smart TV è compatibile anche con AirPlay 2, il protocollo di trasmissione di Apple utile per trasmettere qualsiasi tipologia di contenuto multimediale dallo smartphone al televisore.

Sul fronte dell’audio questa smart TV ha due speaker da 10 W ed è compatibile anche con il Dolby Atmos e il DTS VIRTUAL X che grazie alla virtualizzazione degli altoparlanti consente di simulare un suono tridimensionale ma senza il bisogno di posizionare nella stanza speaker aggiuntivi.

Con questo apparecchio è possibile anche utilizzare Alexa o l’assistente vocale di Hisense, VIDAA Voice, con gli utenti che possono gestire il dispositivo e tutti i prodotti per la smart home connessi in rete tramite comandi vocali.

Presente, infine, la Game Mode Plus che rileva in automatico quando una console viene connessa al televisore, attivando funzioni specifiche come l’Auto Low Latency Mode, per abbassare l’input lag e il Variable Refresh Rate, che permette alla TV di adattarsi al refresh rate della console. Con la Game Bar, inoltre, è possibile visualizzare sullo schermo le impostazioni del televisore e le metriche del gioco (FPS, HDR e VRR) così che l’utente possa ottimizzare al meglio la TV in base al titolo in riproduzione.

Smart TV Hisense 55U62NQ: l’offerta su Amazon

La smart TV Hisense 55U62NQ ha un prezzo di listino di 649 euro, ma con l’offerta su Amazon per le prossime ore si può acquistare questo televisore a 489 euro (-25%, -160 euro) uno sconto molto interessante che aiuta notevolmente nell’acquisto di una nuova smart TV.

Smart TV Hisense 55U62NQ – Schermo da 55 pollici Mini-LED – Sistema operativo è VIDAA U7