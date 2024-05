Honor 90 Lite, lo smartphone con la fotocamera da 100 MP costa pochissimo

Fonte foto: Honor

Acquistare uno smartphone dalle buone caratteristiche e senza spendere un capitale è possibile, bisogna valutare qualche ovvio compromesso, ma con un po’ di pazienza si può trovare lo smartphone giusto al prezzo giusto. Naturalmente, bisogna sapere dove cercare e su quali prodotti orientarsi.

La risposta a queste incognite arriva come al solito da Amazon con alcune proposte decisamente interessanti che potrebbero rendere molto più semplice la scelta dello "smartphone perfetto". Tra queste, spicca sicuramente quella per l’Honor 90 Lite, uno dei device di fascia media dell’azienda cinese che con gli sconti sull’e-commerce ha tutte le carte in regola per diventare un best buy.

E con le offerte in corso, infatti, questo telefono arriva al minimo storico e con un prezzo così, trovare di meglio non è proprio possibile.

Honor 90 Lite – MediaTek Dimensity 6020 – Versione 8/256 GB

Honor 90 Lite: scheda tecnica

Honor 90 Lite ha un display LCD LTPS che misura 6,7 pollici, ha una risoluzione FHD+ (1.080×2.388 pixel) e frequenza di aggiornamento variabile a 90 Hz.

Il processore scelto da Honor è un MediaTek Dimensity 6020 a cui si affiancano 8 GB di RAM e 256 GB di spazio di archiviazione, non espandibile. Presente anche la funzione Honor RAM Turbo, utile per guadagnare fino a 5 GB di RAM aggiuntiva attingendo dalla memoria interna dello smartphone.

Tre le fotocamere in dotazione, con un sensore principale da 100 MP (f/1.9), un sensore ultra-grandangolare da 5 MP (f/2.2) e un terzo sensore per le foto macro da 2 MP (f/2.4). La fotocamera frontale è da 16 MP (f/2.5).

Le opzioni di connettività comprendono il 5G, il WiFi 5, il Bluetooth 5.3, il chip per l’NFC, l’USB-C e le varie tecnologie per la geolocalizzazione tramite satelliti GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS e NAVIC.

La batteria è da 4.500 mAh con ricarica via cavo a 35 W. Il sistema operativo è Android 13 con interfaccia proprietaria MagicOS 7.1 ma anche per questo device dovrebbe arrivare Android 14 con MagicOS 8.0 entro la fine dell’estate 2024.

Honor 90 Lite: l’offerta su Amazon

Honor 90 Lite è uno smartphone di fascia media, ottimo per chi ha bisogno di un dispositivo con una scheda tecnica completa da acquistare a un prezzo contenuto.

E questo prodotto va a insinuarsi proprio in quel segmento di mercato molto apprezzato dai consumatori di telefoni che costano meno di 300 euro, garantendo comunque un buon processore MediaTek e un comparto fotografico interessante, ben lontano chiaramente da quello dei fratelli maggiori, ma che grazie al sensore principale può garantire scatti più che buoni, soprattutto in condizioni di ripresa ottimali.

Il prezzo di listino presso rivenditori di terze parti è di 299,90 euro ma grazie alle offerte su Amazon si scende fino a 167 euro (-44%, -132,9 euro) uno sconto da non sottovalutare che potrebbe fare la gioia di molti.

Honor 90 Lite – MediaTek Dimensity 6020 – Versione 8/256 GB