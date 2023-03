Honor Band 7 ufficiale in Italia: caratteristiche e prezzo

Il Mobile World Congress in svolgimento a Barcellona è da sempre il palcoscenico scelto dai produttori di hardware per annunciare i loro nuovi modelli. Ma tra questi modelli non ci sono solo i cellulari, come dimostra Honor che ha annunciato la sua nuova Honor Band 7, ultima generazione di una smartband che ha avuto un buon successo negli anni e che, oggi, è ancora più completa e comoda da usare grazie ad un grande e luminoso display e ad una buona autonomia.

Honor Band 7: caratteristiche tecniche

Honor Band 7 non è una novità assoluta, in quanto lo stesso modello è stato presentato in Cina a dicembre del 2022. Ora però a distanza di qualche mese il braccialetto intelligente di Honor sbarca anche nel vecchio Continente e, di conseguenza anche in Italia dove gli amanti di questo genere di prodotti sono numerosi.

La prima caratteristica che rende Honor Band 7 un prodotto interessante è il suo display da 1,47 pollici (dimensione da smartwatch più che da smartband) AMOLED 2,5D (quindi leggermente curbo ai bordi) e con una risoluzione pari a 194×368 pixel. Come ogni smartband che si rispetti sono presenti diversi sensori che hanno lo scopo di tenere sotto controllo lo stato fisico, sia quando si fa attività sportiva che anche nella vita di tutti i giorni.

Honor Band 7 ha infatti i sensori necessari alla misurazione del livello di ossigeno nel sangue (Sp02) e quelli dedicati alla frequenza cardiaca che rimangono attivi 24 ore al giorno. Inoltre, tramite questi sensori e quelli di movimento, la smartband è in grado anche di determinare la qualità del sonno. E per le signore la smartband consente anche di monitorare il ciclo mestruale.

Per quanto riguarda le connessioni troviamo il Bluetooth 5.0 BLE (Bluetooth Low Energy) per accoppiare il dispositivo a uno smartphone. Grazie a questa speciale versione di Bluetooth che richiede poca energia alla batteria, Honor Band 7 funziona due settimane senza necessità di ricarica con un utilizzo normale.

L’autonomia scende a 10 giorni se si ha un utilizzo più intenso. In soli 5 minuti di ricarica, inoltre, si ottengono ben due giorni di autonomia.

Una durata così lunga della batteria deriva anche dal fatto che Honor Band 7 non ha un sistema di connessione GPS, quindi se la vogliamo usare anche per tracciare gli allenamenti all’aperto (corsa, passeggiata, trekking e così via), dobbiamo per forza collegarla ad uno smartphone con il GPS acceso.

Per il resto, la smartband riesce a tracciare ben 96 diverse attività sportive (compreso il salto con la corda): 11 tipi di allenamento professionali e 85 allenamenti personalizzati, compresi gli sport in acqua perché Honor Band 7 è impermeabile e resiste fino a 5 atmosfere di pressione.

Non mancano altre funzioni molto utili, come la gestione dei brani musicali e la possibilità di scattare foto da remoto utilizzando la fotocamera dello smartphone abbinato (l’utente tocca la smartband per scattare la foto). Si può anche vedere chi ci sta chiamando e i messaggi in arrivo dalle varie app di messaggistica.

Honor Band 7: disponibilità e prezzo

Honor Band 7 è già disponibile sullo store online di Honor al prezzo di 59 euro con il cinturino in silicone di colore nero, ma sono previsti anche altri colori che saranno resi disponibili prossimamente.