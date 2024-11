Fonte foto: Xiaomi

Da anni, Xiaomi è un punto di riferimento del segmento delle smartband con tanti dispositivi che, anche grazie a un ottimo rapporto qualità/prezzo, hanno convinto milioni di utenti a mettersi a polso un wearable per sincronizzare le notifiche dello smartphone e per monitorare la propria salute e l’allenamento.

Questa settimana, la gamma Xiaomi si arricchisce con due nuovi prodotti. Debuttano in Italia, infatti, le nuove Xiaomi Smart Band 9 Pro e Active. La prima è un modello di fascia alta, per gli standard delle smartband, con varie funzioni aggiuntive rispetto alla Smart Band 9. La seconda, invece, è la nuova entry level della gamma e viene lanciata con un prezzo particolarmente contenuto.

Xiaomi Smart Band 9 Active

Xiaomi Smart Band 9 Pro

Xiaomi Smart Band 9 Pro e Active: caratteristiche

La nuova Xiaomi Smart Band 9 Pro ha un display AMOLED da 1,74 pollici con risoluzione di 336×480 pixel e una luminosità massima di 1.200 nit, con sistema di regolazione automatica della luminosità.

Sotto alla scocca c’è una batteria da 350 mAh che, in caso di utilizzo tipico, garantisce fino a 21 giorni di autonomia. La scocca della smartband è realizzata in alluminio con il cinturino, in tinta con la colorazione della scocca, in TPU. Il peso è di circa 24 grammi, senza considerare il cinturino.

La Xiaomi Smart Band 9 Active, invece, ha un display TFT LCD da 1,47 pollici, con risoluzione di 172×320 pixel, e include una batteria da 300 mAh, con la possibilità di garantire, in caso di utilizzo "tipico", fino a 18 giorni di autonomia. Senza cinturino, il dispositivo pesa appena 16 grammi.

Entrambe le smartband possono essere abbinate a smartphone Android (8.0 e versioni successive) e iOS (12.0 e versioni successibile) con la possibilità di utilizzare l’app Mi Fitness per tenere sotto controllo tutti i dati rilevati dai sensori integrati. Il collegamento avviene via Bluetooth 5.4 (5,3 per la Active).

I due dispositivi sono in grado di monitorare la frequenza cardiaca e il livello di SpO2, il sonno e lo stress e possono anche essere utilizzati per la gestione della salute femminile. Entrambe le smartband possono resistere all’acqua fino a 5 ATM.

Il modello Pro può monitorare fino a 150 modalità sportive (Active si ferma a 50) e include anche il supporto alla rilevazione della posizione tramite i sistemi satellitari BeiDou, GPS, GLONASS, Galileo e QZSS e senza dover fare affidamento allo smartphone.

Xiaomi Smart Band 9 Pro e Active: prezzi

Le nuove Smart Band di casa Xiaomi sono in vendita da subito in Italia. La Smart Band 9 Pro è disponibile con un prezzo di listino di 79,99 euro e con la possibilità di scegliere tra le colorazioni Obsidian Black, Rose Gold e Moonlight Silver.

La Smart Band 9 Active, invece, arriva in Italia con un prezzo di 26,99 euro e con tre colorazioni, Beige White, Black e Pink. Le smartband di Xiaomi sono già acquistabili anche su Amazon.

