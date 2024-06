Honor Magic6 Lite, il prezzo è stracciato: offerta mai vista prima

Fonte foto: MisterGadget.Tech

Trovare uno smartphone medio di gamma con una scheda tecnica che punta molto sulle prestazioni, sulla qualità delle immagini e sull’autonomia non è semplicissimo. Il mercato è oramai inondato di dispositivi tutti uguali tra di loro e che si differenziano solamente per il prezzo di listino. Per questo motivo quando si incontra un telefono innovativo, con un design particolare e con componenti di ultima generazione bisogna prenderlo seriamente in considerazione. Se a tutto questo aggiungi anche un’offerta mai vista prima e che fa scendere il prezzo al minimo storico, ecco che diventa immediatamente un best-buy.

Questa descrizione coincide perfettamente con l’Honor Magic6 Lite, smartphone uscito sul mercato da pochi mesi e che da oggi è protagonista di una promo molto interessante. Lo smartphone medio di gamma del produttore cinesi è disponibile con un doppio sconto che fa scendere il prezzo al minimo storico e riesci a risparmiare più di 100 euro. Minimo storico e miglior prezzo di sempre per un telefono con pochissimi difetti. Scopriamolo insieme e vediamo quanto costa.

N.B. Per vedere il prezzo scontato di altri 20 euro è necessario cliccare sul banner, accedere alla pagina prodotto su Amazon e applicare il coupon sconto.

Honor Magic6 Lite: prezzo, offerta e sconto Amazon

A questo prezzo si candida a essere uno dei migliori smartphone che puoi trovare sul mercato tra i medio di gamma. L’Honor Magic6 Lite è disponibile con un doppio sconto che fa scendere il prezzo a 279 euro con uno sconto che sfiora il 30%. Il risparmio netto è di 120 euro e puoi anche pagarlo a rate utilizzando il servizio Cofidis presente nella pagina prodotto. Il prezzo finale è composto da uno sconto fisso del 25% a cui aggiungere un coupon di 20 euro. La disponibilità è immediata e la consegna avviene in tempi rapidissimi, anche meno di ventiquattro di ore.

Honor Magic6 Lite: la scheda tecnica

Le componenti di questo Honor Magic6 Lite sono una vera sorpresa. Definirlo un medio di gamma è quasi riduttivo e infatti strizza l’occhio alla fascia superiore.

Partiamo dal display, il primo elemento che cattura immediatamente l’attenzione. Lo smartphone è dotato di un display AMOLED da 6,78 pollici con risoluzione 1,5K (superiore al FHD) ed è anche molto resistente avendo una particolare tecnologia che lo protegge dalle cadute. La frequenza di aggiornamento fino a 120 Hz lo rende anche fluido e scorrevole. La potenza è assicurata dal processore Snapdragon 6 Gen 1 con a supporto ben 8 gigabyte di RAM e 256 gigabyte di memoria interna.

Lo smartphone di Honor non tradisce nemmeno sotto il punto di vista fotografico. Nella parte posteriore è presente una tripla fotocamera con sensore principale di livello professionale da ben 108 megapixel, lo stesso presente su dispositivi molto più costosi. A supporto una fotocamera grandangolare da 5 megapixel e un sensore macro da 2 megapixel. Nella parte frontale è presente una fotocamera da 16 megapixel che assicura selfie perfetti. Non finisce qui: nell’app fotocamera sono presenti anche filtri che sfruttano gli algoritmi di intelligenza artificiale.

Chiudiamo con un’altra componente che contraddistingue l’Honor Magic6 lite dalla concorrenza: la batteria da 5300mAh che assicura un’autonomia che può arrivare fino a quarantotto ore. Garanzia anti-invecchiamento della batteria fino a 3 anni e ricarica veloce.

