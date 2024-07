Honor Magic V2, con le offerte del Prime Day il prezzo è pazzesco

Libero Tecnologia si occupa di tecnologia a 360°: novità e tendenze dal mondo tech, approfondimenti, guide e tutorial, per un pubblico di principianti e di esperti, di utenti privati, di PMI e professionisti. Qui trovate i nostri articoli sul mondo Android e Apple, app e social, audio e video, smartphone e wearable, domotica e gadget.

Comprare uno smartphone pieghevole è il sogno di molti e non solo perché si tratta di veri e propri device di fascia alta, ma anche perché questo innovativo fattore di forma sta conquistando un pubblico sempre più vasto, affascinato dalle potenzialità e dall’aspetto di un display del genere.

Naturalmente, l’acquisto non è così semplice come si crede e, di solito, questo tipo di prodotto ha un prezzo tutt’altro che contenuto che, seppur giustificato dalla tecnologia a bordo e da questo design accattivante, non è sicuramente adatto a tutte le tasche.

Per fortuna, però, con Amazon acquistare il proprio foldable diventa un po’ più semplice e sfruttando le offerte del Prime Day si può portare a casa l’ottimo Honor Magic V2 a un prezzo davvero molto interessante.

Honor Magic V2– Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 – Versione 16/512 GB

Honor Magic V2: scheda tecnica

Honor Magic V2 ha un display interno OLED LTPO, che misura 7,92 pollici, ha una risoluzione 2.344×2.156 pixel e frequenza di aggiornamento variabile fino 120 Hz. Il display esterno, invece, è ancora un OLED LTPO da 6,43 pollici, con risoluzione 2.376×1.060 pixel e refresh rate fino 120 Hz.

Il processore scelto da Honor è un Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 a cui si affiancano 16 GB di RAM e 512 GB di archiviazione, non espandibile.

Il comparto fotografico comprende un sensore principale da 50 MP con stabilizzatore ottico dell’immagine (OIS), un sensore ultra-grandangolare sempre da 50 MP e un teleobiettivo con zoom 2,5x da 20 MP con OIS. La fotocamera frontale è da 16 MP.

Tra le opzioni di connettività ci sono il 5G, il WiFi 7, il Bluetooth 5.3, il sensore per gli infrarossi, il chip per l’NFC, l’USB-C e le diverse tecnologie per la geolocalizzazione tramite satelliti GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS e NAVIC. Il comparto audio è composto da due speaker certificati HiRes Audio, compatibili con DTS: X Ultra.

La batteria ha una capacità di 5.000 mAh con ricarica via cavo SuperCharge da 66 W. Il sistema operativo è Android 14 con interfaccia utente proprietaria MagicOS 8.

Infine, meritano una menzione a parte le dimensioni di questo device che misura 156,7x74x9,9 mm da chiuso con uno spessore di 9,9 mm e 156,7×145,4 mm da aperto, con uno spessore che addirittura si riduce a 4,7 mm. Molto interessante anche il peso di appena 231 grammi.

Honor Magic V2: l’offerta del Prime Day

Honor Magic V2 è un foldable di fascia alta e, nonostante appartenga alla passata generazione di pieghevoli dell’azienda cinese, è ancora a tutti gli effetti un vero e proprio top di gamma.

A fronte di questo, quindi, non stupisce il prezzo di listino non proprio contenuto di 1.999,99 euro. Tuttavia, grazie alle offerte del Prime Day di Amazon per le prossime ore è possibile portare a casa questo smartphone a 1.199,90 euro (-15%, -800 euro) uno sconto davvero interessante che rende l’acquisto di questo pieghevole un po’ più semplice.

