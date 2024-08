Honor Magic V3 sempre più vicino: ecco quanto costerà in Italia

Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

La versione global di Honor Magic V3 è sempre più vicina e sarà mostrata in esclusiva all’IFA 2024 di Berlino. Intanto in rete spuntano le indiscrezioni sul prezzo

Fonte foto: Honor

A pochissima distanza dalla presentazione ufficiale per il mercato cinese, l’atteso Honor Magic V3 arriva anche in versione internazionale e dovrebbe fare il suo debutto anche sul mercato nostrano già dalle prossime settimane.

Invariate le specifiche tecniche del foldable, che ricalcheranno in tutto e per tutto quelle già viste per la versione cinese, ad eccezione dei tagli di memoria disponibili, con l’Europa (e il Regno Unito) che dovrebbe ricevere una sola versione.

Honor Magic V3, quanto costerà in Italia

Stando alle dichiarazioni ufficiali di Honor, il nuovo Magic V3 sarà presentato ufficialmente in versione global il prossimo 5 settembre all’IFA 2024 di Berlino insieme all’HonorMagic Pad 2 e all’HonorMagicBookArt 14.

Ancora nessuna informazione ufficiale sul prezzo ma, secondo le indiscrezioni, per il nostro paese dovrebbe essere di 1.999 euro per l’unica versione disponibile con 12 GB di RAM e 512 GB di memoria interna; gli altri tagli di memoria, dunque, incluso quello da 16 GB/1 TB dovrebbero restare esclusiva del mercato cinese.

Da quel che sappiamo, inoltre, questo smartphone pieghevole sarà disponibile in tre colorazioni: Nero, Bianco e Marrone.

Honor Magic V3: scheda tecnica

Honor Magic V3 ha un display interno OLED LTPO, che misura 7,92 pollici, ha una risoluzione 2.344×2.156 pixel, frequenza di aggiornamento variabile fino 120 Hz e 1.600 nit di luminosità di picco. Il display esterno è sempre un OLED LTPO da 6,43 pollici, con risoluzione 2.376×1.060 pixel, refresh rate fino a 120 Hz e una luminosità di picco di ben 5.000 nit. Entrambi gli schermi sono compatibili con le smart pen.

Il processore è un Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 con l’Europa che, secondo le prime indiscrezioni, avrà un solo taglio di memoria a disposizione: 12 GB di RAM e 512 GB di archiviazione, non espandibile.

Il comparto fotografico comprende un sensore principale da 50 MP con stabilizzazione ottica dell’immagine (OIS), un sensore ultra-grandangolare da 40 MP e un teleobiettivo periscopico con zoom 3,5x da 50 MP con OIS. La fotocamera frontale è da 16 MP.

Tra le connessioni a disposizione ci sono il 5G, il WiFi 7, il Bluetooth 5.3, il sensore per gli infrarossi, il chip per l’NFC, l’USB-C e le diverse opzioni per la geolocalizzazione tramite satelliti GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS e NAVIC. Il comparto audio è composto da due speaker compatibili con DTS: X Ultra.

La batteria ha una capacità di 5.150 mAh con ricarica via cavo SuperCharge da 66 W, ricarica wireless a 50 W e ricarica inversa. Il sistema operativo è Android 14 con interfaccia utente proprietaria MagicOS 8.

Infine, meritano una menzione a parte le dimensioni di questo smartphone, che lo rendono il foldable più sottile al mondo con 156,6×74 mm da chiuso con uno spessore di 9,2 mm e 1156,6×145,3 mm da aperto, con uno spessore che scende ancora arrivando 4,4mm, per un peso di appena 226 grammi.