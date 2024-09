Fonte foto: Honor

A margine dell’apertura di IFA 2024, Honor annuncia il lancio in Europa e, in particolare, in Italia del nuovo Honor Magic V3, già svelato lo scorso mese di luglio per il solo mercato cinese. Si tratta della nuova generazione del pieghevole della casa cinese che arriva sul mercato proponendo specifiche da top di gamma e un primato che lo renderà sicuramente molto interessante per gli utenti. Lo smartphone, con uno spessore di 9,2 mm da chiuso, è il pieghevole più sottile al mondo.

Honor Magic V3: caratteristiche tecniche

La scheda tecnica di Honor Magic V3 comprende il SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, chip già utilizzato da numerosi top di gamma Android nel corso del 2024 oltre che dal flagship di Honor, l’ottimo Magic 6 Pro. Il nuovo pieghevole della casa cinese è dotato di 12 GB di memoria RAM e 512 GB di storage UFS 4.0 oltre che da una batteria al silicio-carbonio da 5.150 mAh, con ricarica rapida da 66 W e ricarica wireless da 50 W.

Lo smartphone è dotato di un display pieghevole con pannello OLED LTPO da 7,92 pollici di diagonale, con risoluzione di 2.156 x 2.344 pixel, refresh rate massimo di 120 Hz e luminosit di picco di 1.200 nits. C’è poi un display esterno, sempre OLED LTPO, da 6,43 pollici di diagonale, con risoluzione di 1.060 x 2.376 pixel. Entrambi i display supportano l’utilizzo della Magic Pen.

Il comparto fotografico include tre fotocamere posteriori, con un sensore principale da 50 Megapixel, un sensore teleobiettivo periscopico da 50 Megapixel, con zoom ottico 3,5x, e un sensore ultra-grandangolare da 40 Megapixel. La fotocamera interna è da 20 Megapixel ed anche la cover camera, che funge da fotocamera anteriore quando lo smartphone è chiuso e si utilizza il display esterno, è da 20 Megapixel.

Lo smartphone ha un sensore di impronte laterale, è certificato IPX8 ed arriva sul mercato con Android 14 con MagisOS 8.0.1. Per quanto riguarda il supporto software, Honor garantirà al suo nuovo pieghevole 3 major update con 5 anni di patch di sicurezza. Si tratta di un supporto inferiore rispetto ai principali rivali, come il recente Galaxy Z Fold 6, che arriva a 7 anni di aggiornamenti.

Honor Magic V3: prezzo

Il nuovo Honor Magic V3 arriva subito in Italia. Il pieghevole di Honor è acquistabile con un prezzo consigliato di 1.999 euro e sarà distribuito tramite il sito ufficiale (dove è in corso una promo lancio con uno sconto di 300 euro) e vari rivenditori autorizzati (lo smartphone arriverà anche su Amazon). Il pieghevole è disponibile in Italia nell’unica configurazione con 12 GB di RAM e 512 GB di storage e con la possibilità di scegliere tra tre colorazioni (nero, verde e la Reddish Brown disponibile in esclusiva online).