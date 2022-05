Honor Magic4 Pro è arrivato in Europa: quanto costa

Tra qualche settimana sarà in vendita anche in Italia il nuovo telefono top di gamma Honor Magic4 Pro. Lo smartphone, presentato al Mobile World Congress di Barcellona lo scorso febbraio, dopo il debutto in Cina è dunque pronto per il mercato globale e, in particolare, per quello Europeo a partire da Regno Unito. Poco dopo toccherà anche all’Italia.

La scheda tecnica di Honor Magic4 annovera tutto l’hardware che ci si aspetta da un telefono top di gamma 2022, a partire dal chip Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1. Di alta gamma anche lo schermo, curvo su tutti i lati, e il comparto fotografico che vanta anche uno zoom ottico. Con l’Honor Magic4 Pro arriverà anche l’Honor Magic4 standard e anche l’Honor Magic4 Lite: tutti e tre i modelli, infatti, sono stati già inseriti nel sito ufficiale italiano di Honor, anche se non è ancora possibile acquistarli. Vi diciamo già che Honor Magic4 non è un top di gamma economico: il suo prezzo in Italia supera i mille euro.

Honor Magic4 Pro: caratteristiche tecniche

Abbiamo già accennato alla presenza del SoC top di gamma Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, che su Honor Magic4 Pro è abbinato a 8 GB di RAM e 256 GB di spazio di archiviazione.

Il design dello schermo è curvo e il display è un OLED di tipo LTPO, compatibile con HDR10+, diagonale da 6,81 pollici e frequenza di aggiornamento adattiva fino a 120 Hz (scende fino a 1 Hz quando non è necessario un alto refresh).

Il retro del telefono presenta un design decisamente vistoso: un’isola circolare di dimensioni notevoli, in cui trova spazio il comparto fotocamere composto da un sensore principale da 50 MP, un ultra grandangolare da 50 MP e un teleobiettivo a periscopio da 64 MP con zoom ottico 3,5x. La fotocamera anteriore è da 12 MP.

La batteria da 4.600 mAh può essere caricata con ricarica rapida fino a 100 W, portando la carica da 0% a 100% in 30 minuti. Il sistema operativo è Android 12 con interfaccia Magic UI 6 e non mancano i servizi Google.

Honor Magic4 Pro: prezzo e disponibilità

I preordini dell’ Honor Magic4 Pro iniziano oggi, 13 maggio, nel Regno Unito e dopo qualche settimana anche nel resto d’Europa. Il telefono costerà 950 sterline nel Regno Unito e 1.099 euro in Italia. Nel box saranno inclusi il caricabatterie wireless, la custodia e lo smartwatch Honor Watch GS 3.