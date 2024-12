Fonte foto: HONOR

Honor ha anticipato l’arrivo in Italia della nuova Honor Magic7 Series, composta da tre varianti, il Honor Magic7, il top di gamma Honor Magic7 Pro e il mid-range Honor Magic7 Lite. I nuovi modelli di Honor, che ha lanciato le versioni per il mercato cinese alcune settimane fa, sono vicini al debutto europeo, come confermato ufficialmente dalla stessa azienda. Le vendite partiranno da gennaio 2025. Tutta la serie arriverà con Android 15 e con MagicOS 9.0, arricchito da alcune funzioni AI già integrate.

Honor Magic7 Pro: caratteristiche e prezzo

Il nuovo Honor Magic7 Pro è il top di gamma della serie 2025 ed è dotato del SoC Qualcomm Snapdragon 8 Elite affiancato da 12/16 GB di memoria RAM e da tre tagli di memoria interna (256 GB, 512 GB e 1 TB). In Italia, molto probabilmente, arriverà una o massimo due combinazioni di RAM e storage. Per il momento, Honor non ha ancora confermato quest’aspetto.

Lo smartphone ha una batteria al carburo di silicio da 5.850 mAh, con supporto alla ricarica rapida via cavo da 100 W e la ricarica wireless da 80 W. Il comparto fotografico dello smartphone include tre fotocamere posteriori (anche se il modulo delle fotocamere ha quattro elementi circolari).

C’è un sensore principale da 50 Megapixel (da 1/1,3 pollici e apertura variabile), un sensore ultra-grandangolare da 50 Megapixel e un teleobiettivo periscopico da 200 Megapixel con zoom ottico 3x. Il display, invece, include un pannello LTPO AMOLED da 6,82 pollici, con risoluzione di Full HD+ e refresh rate variabile tra 1 e 120 Hz oltre che con una luminosità di picco di 5.000 nits.

Non c’è ancora il prezzo per l’Italia. In Cina, però, lo smartphone parte da 5.699 yuan, pari a circa 740 euro. Sul nostro mercato, possiamo attenderci un prezzo in linea con quello del Magic6 Pro, arrivato nei mesi scorsi con un prezzo di 1.299,90 euro.

Honor Magic7: caratteristiche e prezzo

Il Magic 7 riprende il SoC Snapdragon 8 Elite del modello Pro, anche in questo caso abbinato a varie combinazioni di RAM (12/16 GB) e storage (256 GB, 512 GB e 1 TB) oltre che a un display AMOLED LTPO da 6,78 pollici, con risoluzione Full HD+ e refresh rate massimo Hz.

Lo smartphone include una batteria da 5.650 mAh, con ricarica rapida da 100 W e ricarica wireless da 80 W. Il comparto fotografico ha tre sensori posteriori da 50 Megapixel (principale, ultra-grandangolare e teleobiettivo con zoom ottico 3x).

Il nuovo Honor Magic7, in Cina, parte da 4.499 yuan (580 euro circa). Al momento, lo smartphone non dovrebbe essere distribuito in Italia. Le cose, però, potrebbero cambiare nei prossimi mesi.

Honor Magic7 Lite: caratteristiche e prezzo

A completare la gamma ci sarà anche Honor Magic7 Lite, smartphone di fascia media che non è stato ancora ufficializzato e non ha una variante per il mercato cinese. L’esistenza di questo smartphone è confermata, oltre che dai rumor delle ultime settimane, anche dal sito ufficiale di Honor Italia e sarà, quindi, tra le novità del brand per il prossimo anno. Tra le specifiche dovremmo trovare un display AMOLED da 6,78 pollici e il SoC Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1.